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    Николай Цискаридзе выпускает современную редакцию балета «Щелкунчик»

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    3, 4 и 5 декабря Театр балета имени Леонида Якобсона на основной сцене БДТ представит премьеру балета «Щелкунчик» в хореографической редакции народного артиста России Николая Цискаридзе.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Классический балет, который уже 130 лет вдохновляет зрителей по всему миру, обретает новую жизнь. История постановок «Щелкунчика» Петра Чайковского начинается с декабря 1892 года, когда этот балет впервые показали в Мариинском театре. Версия Василия Вайнонена 1934 года считается канонической и на протяжении многих лет идет в репертуаре Театра балета имени Леонида Якобсона. Теперь же у зрителей есть возможность увидеть новую версию от Николая Цискаридзе, признанного одним из лучших в мире исполнителей Щелкунчика-принца.

    Сам Цискаридзе обещает создать спектакль с учетом традиций русского драматического театра, который будет интересен не только взрослым, но и детям. Он стремится сделать постановку такой, чтобы пробудить в детях интерес и любовь к балету.

    Н. Цискаридзе Репетиция балета «Щелкунчик»
    Н. Цискаридзе Репетиция балета «Щелкунчик»Фото: предоставлено организаторами
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    Сочинение образов для «Щелкунчика» требует особой тщательности и оригинальности, чтобы зрители поверили в волшебство и красоту сказки с той открытостью и легкостью, какой обладают дети. В этом уверена Татьяна Ногинова, художник по костюмам: «Для нашего спектакля хореограф выбрал бидермайер — стиль благополучной Австрии 1815–1840 годов. Поэтому, создавая эскизы костюмов, я во многом вдохновлялась живописью и графикой этого периода. Большое влияние на меня также оказали портреты аристократов кисти великого живописца-романтика Карла Брюллова. А поскольку «Щелкунчик» — это рождественская сказка, надо было сделать так, чтобы дети поверили в волшебство. И с одной стороны — это не сложно. У детей фантазия не ограничена, им ещë никто не рассказал про то, что существуют границы: спичечный коробок у них может стать машинкой, солонка на столе — солдатиком, а бумажная салфетка — волшебным нарядом для куклы. И я вдохновлялась этим удивительным детским талантом. Но важно понимать: чтобы дети поверили в волшебство, нужно очень честно работать, вдумчиво, глубоко, вкладывая всё своё сердце».

    Эстетика спектакля обещает быть эклектичной, сочетая в себе традиционные элементы и современные приемы, а с помощью медиатехнологий художники добавят к декорациям немного настоящего волшебства.

    6+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами
    Н. Цискаридзе Репетиция балета «Щелкунчик»
    Н. Цискаридзе Репетиция балета «Щелкунчик»Фото: предоставлено организаторами

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    ЩелкунчикНиколай Цискаридзе
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