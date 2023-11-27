В Русском музее откроется масштабная выставка Василия Сурикова. Привезут важные работы из Москвы и Красноярска

В Корпусе Бенуа вы увидите более ста двадцати живописных и графических работ мастера из музеев Москвы, Петербурга и Красноярска. Из Третьяковской галереи приедут знаковые вещи: «Боярыня Морозова» и «Меншиков в Берёзове».
Русский музей подготовил под конец 2023 года блокбастер: большую выставку Василия Сурикова (1848 — 1916). Его работы — будто ретроспектива в ретроспективе, ведь его взгляд на исторических героев уже тоже стал частью истории. Большая удача для петербургского зрителя — увидеть крупные вещи из Третьяковки. Также на выставке в обновлённом после сложной реставрации виде предстанут картины «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин» из собрания Русского музея. Вы увидите их максимально приближенными к тому виду, в котором их создал художник.
Зрители смогут полюбоваться как большими картинами, так и эскизами: они вместе с портретами близких людей мастера составят уникальную галерею типажей и характеров. Отдельный раздел на выставке будет посвящён сюжетам из Библии и истории церкви, там вы увидите «Благовещение» и «Милосердного самаритянина», привезённые из Красноярска, с родины художника. В одном ряду с этими работами будет «Исцеление слепорождённого» из коллекции Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. Эту картину художник написал после безвременной кончины жены. Дополнят экспозицию в Корпусе Бенуа предметы прикладного искусства.
Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» пройдёт в Корпусе Бенуа с 1 декабря 2023 по 13 мая 2024.
Генеральный спонсор выставки — ВТБ.
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