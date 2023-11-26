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    В кино выходит комедийная драма «Блондинка» с Дарьей Жовнер и Евгением Цыгановым

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    30 ноября в российском прокате стартует фильм Павла Мирзоева «Блондинка». В центре внимания — молодая актриса Ирина (Дарья Жовнер, «Теснота», «В парке Чаир»). Ее жизнь протекает в труппе небольшого питерского театра, которым руководит авторитарный режиссер Лев Николаевич (Евгений Цыганов, «Оттепель») — заодно Ирина крутит с ним роман. После того, как театр за неуплату по аренде выгоняют на улицу, Ирине предстоит решить, как построить жизнь заново, обойдясь при этом без перекрашивания в блондинку — как советует ей прагматичная мама (Юлия Марченко).

    Режиссер Павел Мирзоев («Зови меня Дрозд», «Как я стал…») снял свою картину по мотивам одноименного сценария Александра Володина («Осенний марафон», «Пять вечеров»). Российская премьера фильма состоялась на кинофестивале в Выборге.

    16+

    Матвей Пирогов

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