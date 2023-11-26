В прокате — фантастическая драма о вирусе, превращающем людей в зверей

30 ноября на экраны выходит французская лента «Королевство зверей». По сюжету, мир охватила волна странной мутации, которая превращает людей в зверей. Главный герой Франсуа пытается спасти свою зараженную жену Лану — он отправляет ее в больницу на юге Франции, но в результате аварии на дороге существа, среди которых может быть и его жена, разбегаются. Франсуа вместе с сыном Эмилем начинают поиски Ланы.
Главного героя в фильме сыграл актер Ромен Дюрис, лучше всего известный зрителям по фильмам «Пена дней» и «Все деньги мира». В последней экранизации «Трех мушкетеров» он исполнил роль Арамиса. Также в фильме снялась Адель Экзаркопулос, прославившаяся главной ролью в картине Абделатифа Кешиша «Жизнь Адель». Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на
Матвей Пирогов