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    В прокате — фантастическая драма о вирусе, превращающем людей в зверей

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    Фото: a-onefilms.com / l
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    30 ноября на экраны выходит французская лента «Королевство зверей». По сюжету, мир охватила волна странной мутации, которая превращает людей в зверей. Главный герой Франсуа пытается спасти свою зараженную жену Лану — он отправляет ее в больницу на юге Франции, но в результате аварии на дороге существа, среди которых может быть и его жена, разбегаются. Франсуа вместе с сыном Эмилем начинают поиски Ланы.

    Главного героя в фильме сыграл актер Ромен Дюрис, лучше всего известный зрителям по фильмам «Пена дней» и «Все деньги мира». В последней экранизации «Трех мушкетеров» он исполнил роль Арамиса. Также в фильме снялась Адель Экзаркопулос, прославившаяся главной ролью в картине Абделатифа Кешиша «Жизнь Адель». Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на 66-м Каннском кинофестивале — жюри приняло беспрецедентное решение наградить наряду с режиссером и исполнительниц главных ролей. Тогда 19-летняя Экзаркопулос стала самой молодой обладательницей премии в истории.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: a-onefilms.com / l

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