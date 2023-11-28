Музей петербургского авангарда зовет на «Футуристическую ёлку» и «Ёлку-авиатор»

Проект «Футуристическая ёлка» в Доме Матюшина посвятят 110-летию футуристической оперы «Победа над солнцем». Главным экспонатом станет «Ёлка-авиатор» Алексея Тараканова: согласно замыслу авторов, суть «Победы над солнцем» была в том числе в прославлении авиации, именно на этом основан образ «Ёлки». Кроме того, на выставке будут копии эскизов костюмов и декораций к «Победе над Солнцем» и ёлочные игрушки.

Эскиз костюма Внимательного рабочего к опере «Победа над Солнцем» М.В.Матюшина и А.Е.Крученых. Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Музей петербургского авангарда обещает эксцентричный новогодний проект. Там напоминают, что в декабре 1913 года состоялась премьера оперы «Победа над Солнцем», над которой работали ведущие авангардисты: Казимир Малевич создавал декорации и костюмы, поэт Алексей Кручёных — либретто, Михаил Матюшин работал над музыкой, Велимир Хлебников дополнил пролог. Публика была фраппирована: студенты-любители, которых набрали в качестве актёров, пели невпопад, музыку исполняли на расстроенном рояле, по сюжету Солнце захватывали в плен и таким образом провозглашали победу футуризма во всём мире.



Победа футуризма означала победу техники, в частности — авиации, не случайно в финале оперы появлялась фигура авиатора. Авиатором был и ещё один поэт-футурист Василий Каменский — он учился авиационному делу за границей. Он же организовал «Ёлку футуристов» 30 декабря 1917 года — на выставке будет копия газеты «Вперёд!» с программой мероприятия. Также на выставке будет деревянная ложка — символ нового искусства, ёлочные игрушки и здания футуристов из собрания Музея истории Петербурга. 3 и 5 декабря в 15.00 вы сможете попасть на экскурсии по выставке, посвящённые 110-летию «Победы над Солнцем», подробности — по ссылке.



Елочная игрушка Жаба. Нач. XX Фото: предоставлено организаторами Елочная игрушка Гусь. Нач. XX Фото: предоставлено организаторами Елочная игрушка Барабан. Нач. XX Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Выставка «Футуристическая ёлка. К 110-летию оперы «Победа над Солнцем» пройдёт в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина) с 30 ноября 2023 по 28 января 2024. 6+

