    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.61eur97.07

    В театре «Цехъ» покажут детский спектакль о трудностях взросления

    435
    обсудить

    В театре «Цехъ» 2 и 3 декабря состоится премьера для детей «Птичка в бочке». Тандем режиссера Александры Мамкаевой и драматурга Ксении Никитиной представляет историю о поиске выхода из непростых обстоятельств и принятии новых эмоций. Спектакль рассказывает о первом опыте проживания драматического события, с которым сложно справиться, — о болезненном и трудном, но неизбежном этапе взросления. Рассказ начинается со знакомства девочки Юльки и мальчика Бори, которые вместе находят в лесу раненого филина. Взрослые отказываются им помогать, и ребятам придется взять ситуацию в свои руки и помочь птице самостоятельно.

    Фото: афиша спектакля
    ПоделитьсяПоделиться

    Образ птицы будет представлен мистически таинственным — через танец теней. Мрачный, безлюдный и холодный лес, созданный на сцене из груды веревок, отражает детскую потерянность и одиночество. Что делать, если тебе не с кем посоветоваться, как найти выход из дремучей и пугающей чащи? Спасением станут друзья, близкие люди, которые примут тебя и поймут. Ведь найти ответы на серьезные животрепещущие вопросы вместе гораздо проще, чем в одиночку.

    Спектакль предлагает задуматься о важности эмоциональной поддержки и умении принимать решения в сложных ситуациях. Он поможет маленьким зрителям нащупать свой путь принятия и проживания страха, обиды, боли, тоски, ненависти, а взрослые вспомнят, как взрослели сами, и немного лучше поймут нежный душевный мир своих детей.

    В спектакле заняты Александра Момот, Анна Полюшко, Павел Платонов, Владислав Мезенин, Иван Михайлов. Художник — Ольга Коваленко, анимация — Мария Фоменко.

    8+

    Арина Хек

    Фото: афиша спектакля

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close