В театре «Цехъ» покажут детский спектакль о трудностях взросления

В театре «Цехъ» 2 и 3 декабря состоится премьера для детей «Птичка в бочке». Тандем режиссера Александры Мамкаевой и драматурга Ксении Никитиной представляет историю о поиске выхода из непростых обстоятельств и принятии новых эмоций. Спектакль рассказывает о первом опыте проживания драматического события, с которым сложно справиться, — о болезненном и трудном, но неизбежном этапе взросления. Рассказ начинается со знакомства девочки Юльки и мальчика Бори, которые вместе находят в лесу раненого филина. Взрослые отказываются им помогать, и ребятам придется взять ситуацию в свои руки и помочь птице самостоятельно.
Образ птицы будет представлен мистически таинственным — через танец теней. Мрачный, безлюдный и холодный лес, созданный на сцене из груды веревок, отражает детскую потерянность и одиночество. Что делать, если тебе не с кем посоветоваться, как найти выход из дремучей и пугающей чащи? Спасением станут друзья, близкие люди, которые примут тебя и поймут. Ведь найти ответы на серьезные животрепещущие вопросы вместе гораздо проще, чем в одиночку.
Спектакль предлагает задуматься о важности эмоциональной поддержки и умении принимать решения в сложных ситуациях. Он поможет маленьким зрителям нащупать свой путь принятия и проживания страха, обиды, боли, тоски, ненависти, а взрослые вспомнят, как взрослели сами, и немного лучше поймут нежный душевный мир своих детей.
В спектакле заняты Александра Момот, Анна Полюшко, Павел Платонов, Владислав Мезенин, Иван Михайлов. Художник — Ольга Коваленко, анимация — Мария Фоменко.
8+
Арина Хек