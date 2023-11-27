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    В «Росфото» покажут, как отдыхали именитые дачники в конце XIX — начале XX века

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    На выставке, посвящённой лету и дачам, вы увидите фотографии из ГМЗ «Петергоф», Музея-усадьбы «Рождествено», других музеев и частных коллекций. О том, что лето — это маленькая жизнь, знали уже в Российской империи.

    Фото: Росфото
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    Фото из нескольких музейных и частных коллекций на пороге зимы напомнят зрителям в «Росфото» о летних радостях, попавших в объектив более ста лет назад: семейных застольях, купании, танцах, игре в теннис и крокет, театральной самодеятельности, езде на велосипедах, сборе ягод и грибов. И, конечно, важное место в жизни дачников рубежа позапрошлого и прошлого веков занимало фотографирование. Тогда это была модная техническая новинка, которая привлекала всеобщее внимание.

    Дачники на снимках будут не простые: вы увидите, как отдыхала в Петергофе семья Бенуа, светскую даму Юлию Лорер, художника Ивана Владимирова, ветеринара Карла Коссе, золотопромышленника Виктора Базилевского, Илью Репина в Куоккале. В «Росфото» напоминают, что само слово «дача» происходит из петровских времён, когда так называли дарованную землю. Обычно это были наделы на берегах Балтики, которые Пётр давал для строительства усадеб, которые и называли мызой или дачей.

    Настоящий дачный бум пришёлся на вторую половину XIX века и связан с развитием железных дорог, особенно вокруг Петербурга. Именно в это время слово «дача» закрепилось за летним загородным домом. Состоятельные горожане покупали дома или строили по индивидуальным проектам, кто-то просто арендовал домики на лето. Центром притяжения дачной жизни, как и сегодня, была залитая солнцем веранда и крыльцо — именно в этих местах дачники фотографировались чаще всего.

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    Выставка «Дачная жизнь» пройдёт на втором этаже Дворового корпуса «Росфото» с 29 ноября 2023 по 14 января 2024. 0+

    Фото: Росфото

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