Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

Выставка, которую можно будет увидеть в Петербурге с 30 ноября, составлена из экспонатов самого Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, Музея-усадьбы В.И. Сурикова, Московской Духовной Академии и Московской галереи Ильи Глазунова. Посетителей ждет мир исторической живописи — жанра, который Суриков вывел на новую ступень. Художник писал не героев или злодеев, а сам ход истории. И часто полноправным героем его работ был русский народ. Именно эта особенность творчества и легла в основу юбилейной выставки.



Одно из ключевых произведений экспозиции попадет в Корпус Бенуа прямо со стола реставраторов. Колоссальное историческое полотно «Степан Разин» (1906) в последний раз восстанавливали в июле 1962 года. Первая за 60 лет крупная научная реставрация представит картину такой, какой ее видели сам художник и его современники. Интересный факт: на первом эскизе рядом с Разиным была персидская княжна — есть версия, что в ее образе Суриков изобразил покойную жену. А при работе над образом атамана живописец использовал и автопортретный этюд.



Также любители живописи смогут встретить на выставке картины, которые хорошо знакомы нам со школьных лет: «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Меншиков в Березове» и другие. Кроме того, в Русском музее выставят портреты, написанные Суриковым, произведения, созданные в путешествиях, графика, этюды и наброски — то, что позволяет лучше понять творчество художника. Экспозицию дополнят произведениями народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея.