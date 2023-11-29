Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

В Русском музее 30 ноября откроется выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». Она станет крупнейшей экспозицией творчества художника за последние 90 лет: зрители смогут увидеть более 120 экспонатов. Генеральный спонсор события — банк ВТБ.
«Василий Суриков – одно из самых громких имен в русском изобразительном искусстве. И выставка позволяет не просто познакомить новое поколение с художником, но и рассказать об особенностях творчества в разные периоды, причинах возникновения этих особенностей и суждениях, которые художник воплотил в своих работах. Последняя монографическая экспозиция Сурикова, сравнимая по объему, состоялась почти 90 лет назад», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
А пока сотрудники музея работают над последними штрихами экспозиции, «Фонтанка» предлагает небольшой тест на знание биографии и творчества художника.