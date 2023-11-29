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    Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

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    Фото: фрагмент автопортрета
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    В Русском музее 30 ноября откроется выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». Она станет крупнейшей экспозицией творчества художника за последние 90 лет: зрители смогут увидеть более 120 экспонатов. Генеральный спонсор события — банк ВТБ.

    «Василий Суриков – одно из самых громких имен в русском изобразительном искусстве. И выставка позволяет не просто познакомить новое поколение с художником, но и рассказать об особенностях творчества в разные периоды, причинах возникновения этих особенностей и суждениях, которые художник воплотил в своих работах. Последняя монографическая экспозиция Сурикова, сравнимая по объему, состоялась почти 90 лет назад», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

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    А пока сотрудники музея работают над последними штрихами экспозиции, «Фонтанка» предлагает небольшой тест на знание биографии и творчества художника.

    Разомнемся на простом вопросе. Где родился Василий Иванович Суриков?

    Какое прозвище художник получил в Петербургской академии художеств, где учился у мастера исторической живописи Павла Петровича Чистякова?

    Какая площадь Петербурга запечатлена на первой самостоятельной работе Сурикова, написанной в Академии художеств?

    Внимательно читайте условие: какую из этих картин написал НЕ Суриков?

    В росписи какого храма Суриков принимал участие?

    И к личной жизни нашего героя: где он познакомился со своей будущей женой?

    Какую картину император Николай II купил для Русского музея за 25 тысяч рублей?

    Какой жанр Суриков чаще всего использовал для подготовки больших исторических полотен?

    Про какой портрет Суриков говорил, что в нем есть «все стороны совершенства»?

    Какой фильм, снятый потомком Василия Сурикова, получил «Оскар»?

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    Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

    Наверстаете! Сможете по-новому увидеть картины художника в Русском музее.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

    Хорошо, но не хотите ли узнать больше? Выставка в Русском музее ждет!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

    Прекрасно! Где вы раздобыли каталог выставки Сурикова?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так это же Суриков! Вот кто написал известные картины из учебников истории

    Отменные знания! Признайтесь, выставку Сурикова вы готовили?

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    Фото: фрагмент автопортрета

    Выставка, которую можно будет увидеть в Петербурге с 30 ноября, составлена из экспонатов самого Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, Музея-усадьбы В.И. Сурикова, Московской Духовной Академии и Московской галереи Ильи Глазунова. Посетителей ждет мир исторической живописи — жанра, который Суриков вывел на новую ступень. Художник писал не героев или злодеев, а сам ход истории. И часто полноправным героем его работ был русский народ. Именно эта особенность творчества и легла в основу юбилейной выставки.

    Одно из ключевых произведений экспозиции попадет в Корпус Бенуа прямо со стола реставраторов. Колоссальное историческое полотно «Степан Разин» (1906) в последний раз восстанавливали в июле 1962 года. Первая за 60 лет крупная научная реставрация представит картину такой, какой ее видели сам художник и его современники. Интересный факт: на первом эскизе рядом с Разиным была персидская княжна — есть версия, что в ее образе Суриков изобразил покойную жену. А при работе над образом атамана живописец использовал и автопортретный этюд.

    Также любители живописи смогут встретить на выставке картины, которые хорошо знакомы нам со школьных лет: «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Меншиков в Березове» и другие. Кроме того, в Русском музее выставят портреты, написанные Суриковым, произведения, созданные в путешествиях, графика, этюды и наброски — то, что позволяет лучше понять творчество художника. Экспозицию дополнят произведениями народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея.

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