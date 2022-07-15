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    На экраны выходит «Хронос» — фантастический фильм по рассказам Кира Булычёва

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    Фото: скриншот трейлера
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    В одном из лучших и самых памятных рассказов Кира Булычёва «Можно попросить Нину?» фабула простая: человек из нашего времени звонит по телефону и каким-то непостижимым образом разговаривает с девочкой в военной Москве 1942 года. Произведение когда-то уже было экранизировано — в виде короткометражного и анимационного фильмов. 21 июля выходит картина «Хронос» режиссера Романа Просвирнина, где соединились этот и другие рассказы знаменитого российского и советского фантаста: «Корона профессора Козарина», «Глаз», «Выбор».

    В главных ролях заняты такие звезды как Сергей Пускепалис, обладатель берлинского «Серебряного медведя» за главную роль в «Как я провел этим летом», и Иван Жидков, памятный по сериалу «Грозовые ворота» и «В созвездии Быка» Петра Тодоровского.

    12+

    Фёдор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

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