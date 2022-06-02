20 июня — круглый стол «Первичка или вторичка: почему сложно сделать выбор»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает на круглый стол представителей строительных компаний, риелторских агентств, банков и др. экспертов рынка недвижимости поговорить про плюсы и минусы первичного и вторичного жилья.
При выборе жилья перед покупателем всегда встает выбор: купить новостройку и подождать, пока дом сдадут, или купить квартиру на вторичном рынке, чтобы сразу переехать. Факторов, влияющих на покупку множество: локация, инфраструктура, планировки, цена, возможность взять ипотеку.
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
1) Каков объем спроса и предложения на первичном и вторичном рынке петербургской агломерации?
2) Различаются ли цены на первичку и вторичку? Где найти самый экономный вариант?
3) Ипотека для первички и вторички — как сэкономить на ставке.
3) Что внутри: удачные и неудачные планировки, устройство МОПов и отделка.
4) Дворы новостроек и вторичного жилья: плюсы и минусы
5) Новые районы: может ли инфраструктура успеть за стройкой? Преимущества обжитых районов и плюсы новых.
6) Портрет покупателя первички и вторички.
Мероприятие состоится онлайн (ZOOM) в 12:00.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Контактное лицо по вопросам участия:
Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7(921)902–69–91