    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.47eur63.66
    ТЕМА ДНЯ

    Кто управляет вашим домом - гид по ЖКХ Петербурга

    Очереди за апостилемФинляндия снова закрытаЧто за пух летает по городуДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    20 июня — круглый стол «Первичка или вторичка: почему сложно сделать выбор»

    338

    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает на круглый стол представителей строительных компаний, риелторских агентств, банков и др. экспертов рынка недвижимости поговорить про плюсы и минусы первичного и вторичного жилья.

    При выборе жилья перед покупателем всегда встает выбор: купить новостройку и подождать, пока дом сдадут, или купить квартиру на вторичном рынке, чтобы сразу переехать. Факторов, влияющих на покупку множество: локация, инфраструктура, планировки, цена, возможность взять ипотеку.

    Вопросы для обсуждения на круглом столе:

    1) Каков объем спроса и предложения на первичном и вторичном рынке петербургской агломерации?

    2) Различаются ли цены на первичку и вторичку? Где найти самый экономный вариант?

    3) Ипотека для первички и вторички — как сэкономить на ставке.

    3) Что внутри: удачные и неудачные планировки, устройство МОПов и отделка.

    4) Дворы новостроек и вторичного жилья: плюсы и минусы

    5) Новые районы: может ли инфраструктура успеть за стройкой? Преимущества обжитых районов и плюсы новых.

    6) Портрет покупателя первички и вторички.

    Мероприятие состоится онлайн (ZOOM) в 12:00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Контактное лицо по вопросам участия:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7(921)902–69–91

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close