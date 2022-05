Музыка мая: слушаем и обсуждаем новые альбомы Тома Йорка, Kendrick Lamar и не только

В майском обзоре «Фонтанки» — сторонний проект Тома Йорка, не уступающий номерным альбомам Radiohead, хорошо забытое старое звучание Arcade Fire, слишком длинный, но долгожданный альбом Kendrick Lamar, не изменяющие грязному блюзу The Black Keys, изысканный world-music-релиз от ансамбля Ibeyi, новый ЕР «Хадн Дадн», новая надежда русского поп-пост-рока DenDerty и относительно новый проект Макса Куббе Komplimenter.

The Smile. A Light For Attention Attraction

Автор: The Smile/YouTube

На Тома Йорка, так же как и на многих его коллег по цеху, повлияли ковидные обстоятельства, практически изолировав его от большей части ансамбля Radiohead. Чтобы не простаивать без дела, Йорк вместе с гитаристом Гринвудом и барабанщиком крутейшего лондонского афропроекта Sons of Kemet Томом Скиннером заперлись на студии и засели за неспешные импровизации. Свою спонтанную команду они назвали The Smile. Кстати, именно так называлась изначально группа The Queen.