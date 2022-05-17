Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.
«Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции», — цитирует слова Линде 17 мая телеканал SVT (перевод по ТАСС).
Заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии, напомнила министр.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что его страна официально приняла решение вступить в блок НАТО. Дебаты по этому вопросу в финском парламенте длились более 14 часов. Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в альянс.