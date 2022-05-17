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    Швеция подписала заявку на вступление в НАТО

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    3 комментария

    Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.

    «Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции», — цитирует слова Линде 17 мая телеканал SVT (перевод по ТАСС).

    Заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии, напомнила министр.

    15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что его страна официально приняла решение вступить в блок НАТО. Дебаты по этому вопросу в финском парламенте длились более 14 часов. Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в альянс.

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    Комментарии (3)

    Vasya11
    Похоже, их в своих мечтах о достижении быть на пьедестале по развитию экономики страны, приземлили на долгие года. США ни приемлет конкурентов. Ей достаточно КНР с Японией.
    Взлёт в экономике с вложениями в оборонительный союз, дело слишком затруднительное. Тем более, если постоянно накчивают дезинформацией о якобы угрозе со стороны "агрессора" [России]. И этим аргументируют свои, казалось бы доброжелательские намерения.
    Это личное, моё мнение. Ни в коем случае никому не навязываю.
    Кот Ученый
    ".....и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции..."

    Гусары, молчать!!! )
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