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    Президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО и рассказал о звонке Путину

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    75 комментариев

    Финляндия официально приняла решение вступить в блок НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции заявил президент Саули Нийнистё.

    «Защищенная Финляндия рождается как часть стабильного, сильного и ответственного скандинавского региона. Мы получаем безопасность и разделяем ее», — цитирует Ниинсито Helsingin Sanomat 15 мая.

    Журналисты спросили президента о его звонке российскому лидеру Владимиру Путину с этой новостью. По словам Ниинистё, тон звонка был на удивление спокойным. Российский президент заверил его, что Финляндии ничего не угрожало.

    Финский парламент обсудит решение о вступлении в НАТО в понедельник, 16 мая. Голосование по нему намечено уже на вторник. А в среду, 18 мая, заявка может быть отправлена.

    Накануне в Финляндии заявили, что готовы к действиям России в ответ на решение вступить в НАТО.

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    Комментарии (75)

    Денеб
    Опять наш всех переиграл (включая самого себя).........
    нянь
    а зачем об этом сообщать какому-то пу ? это их дело, вступать илм не вступать. пу тут роли не играет
    VKuser174198221
    И чегой-то они нас не любят? Нужно действовать срочно! Пока Финляндия еще не член НАТО нужно отдать приказ нашим супервойскам провести спецоперацию по ее денацификации! Будем праздновать 12 июня в Хельсинки!
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