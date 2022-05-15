Президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО и рассказал о звонке Путину

Финляндия официально приняла решение вступить в блок НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции заявил президент Саули Нийнистё.

«Защищенная Финляндия рождается как часть стабильного, сильного и ответственного скандинавского региона. Мы получаем безопасность и разделяем ее», — цитирует Ниинсито Helsingin Sanomat 15 мая.



Журналисты спросили президента о его звонке российскому лидеру Владимиру Путину с этой новостью. По словам Ниинистё, тон звонка был на удивление спокойным. Российский президент заверил его, что Финляндии ничего не угрожало.

Финский парламент обсудит решение о вступлении в НАТО в понедельник, 16 мая. Голосование по нему намечено уже на вторник. А в среду, 18 мая, заявка может быть отправлена.