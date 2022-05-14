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    В Финляндии заявили, что готовы к действиям России в ответ на решение вступить в НАТО

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    5 комментариев

    Власти Финляндии подготовились к возможным действиям России в ответ на подачу заявки на вступление в НАТО. Об этом 14 мая сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на финского министра по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

    «Это (вступление в НАТО – ред.) наш собственный выбор, он не направлен против кого бы то ни было. НАТО – оборонительный альянс, нашей целью было обзавестись большим числом партнеров в сфере безопасности. У нас есть сосед, который способен действовать в безжалостной манере», – заявила Туппурайнен.

    Она также добавила, что Финляндия «готова к любым неприятным действиям со стороны РФ».

    «У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», – подчеркнула министр.

    Ранее президенты России и Финляндии провели телефонный разговор по поводу решения финнов подать заявку на вступление в НАТО. Позже финская сторона сообщила, что вступая в альянс, Финляндия «укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность». В пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин в ходе беседы с Саули Ниинистё назвал ошибкой возможный отказ Суоми от нейтралитета.

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    Комментарии (5)

    274655793
    лишь бы опять не вернулись , как ни в чем не бывало ,после всего
    chip1
    А мы финнов в Россию не пустим, а то привыкли тут водку жрать до потери пульса, и лес запретим экспортировать, самим сгодится на дрова!
    274655793
    наш МИД хорошо работает — это вдохновляет миллионы
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