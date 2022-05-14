Президент Финляндии заявил Путину, что решение о вступлении в НАТО будет принято «в ближайшие дни»

Президент Финляндии Саули Ниинистё в субботу позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе беседы затрагивались вопросы вступления Суоми в НАТО и ситуация на Украине.
«Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО», – говорится в пресс-релизе канцелярии финляндского лидера от 14 мая.
Он подчеркнул, что, вступая в альянс, Финляндия «укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность». По словам Ниинистё, на решение повлияли требования Москвы о нерасширении НАТО и спецоперация на Украине.
Кроме того, Ниинистё выразил Путину свою обеспокоенность ситуацией на Украине и призвал к миру, сказано в сообщении.
Российская сторона пока что не опубликовала свою версию разговора.