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    Президент Финляндии заявил Путину, что решение о вступлении в НАТО будет принято «в ближайшие дни»

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    2 комментария

    Президент Финляндии Саули Ниинистё в субботу позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе беседы затрагивались вопросы вступления Суоми в НАТО и ситуация на Украине.

    «Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО», – говорится в пресс-релизе канцелярии финляндского лидера от 14 мая.

    Он подчеркнул, что, вступая в альянс, Финляндия «укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность». По словам Ниинистё, на решение повлияли требования Москвы о нерасширении НАТО и спецоперация на Украине.

    Кроме того, Ниинистё выразил Путину свою обеспокоенность ситуацией на Украине и призвал к миру, сказано в сообщении.

    Российская сторона пока что не опубликовала свою версию разговора.

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    Комментарии (2)

    Продавец игрушек
    Пора их тоже денацифицировать
    265845724
    походу алкаши-финики страх потеряли...
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