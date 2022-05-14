    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    752мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Кремль: Путин сказал президенту Финляндии, что отказ от нейтралитета был бы ошибочным

    5990
    50 комментариев

    В Кремле опубликовали свою версию телефонного разговора президента России Владимира Путина и его финляндского коллеги Саули Ниинистё, который состоялся 14 мая.

    В ходе беседы стороны провели «откровенный обмен мнениями» по вопросу намерения Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.

    «Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — сказано в сообщении.

    Кроме того, обсуждалась ситуация на Украине. В частности, президент Путин заявил Ниинистё о «фактически приостановленном Киевом» переговорном процессе.

    Напомним, в финской версии также было сказано, что Ниинистё сообщил Путину о том, что решение о вступлении в НАТО будет принято «в ближайшие дни».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (50)

    265115392
    НАТО — оборонительный союз....!!!??? Назовите хоть одну оборонительную операцию НАТО. А вот наступательных даже википедия выдаст с десяток. Не порите чушь, а учите азы истории.
    vfhbr
    Вам же сказано не раз: все идет по плану! Наберемся терпения и подождем, к чему приведет этот план.
    265869937
    Хоть кто то еще с ним разговаривает, а могло быть и хуже.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close