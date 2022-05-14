Кремль: Путин сказал президенту Финляндии, что отказ от нейтралитета был бы ошибочным

В Кремле опубликовали свою версию телефонного разговора президента России Владимира Путина и его финляндского коллеги Саули Ниинистё, который состоялся 14 мая.
В ходе беседы стороны провели «откровенный обмен мнениями» по вопросу намерения Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.
«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — сказано в сообщении.
Кроме того, обсуждалась ситуация на Украине. В частности, президент Путин заявил Ниинистё о «фактически приостановленном Киевом» переговорном процессе.
Напомним, в финской версии также было сказано, что Ниинистё сообщил Путину о том, что решение о вступлении в НАТО будет принято «в ближайшие дни».