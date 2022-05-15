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    Швеция объявила о решении вступить в НАТО вслед за Финляндией

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    58 комментариев

    Власти Швеции объявили, что страна официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянс НАТО.

    «Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение согласиться на подачу заявки на членство в оборонном альянсе НАТО. Российское [военная спецоперация] ухудшило ситуацию с безопасностью Швеции и всей Европы», — цитирует заявление министра иностранных дел Энн Линде издание Aftonbladet 15 мая.

    Согласно пресс-релизу партии, она будет работать над односторонними оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории Швеции.

    15 мая президент Финляндии объявил о решении страны вступить в НАТО и рассказал о звонке Владимиру Путину, в котором он уведомил российского лидера об этой инициативе.

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    Комментарии (58)

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    прям неожиданность после февраля то.
    Ванька Созин
    ребята, финны, шведы, НАТО - это отличны, вы защитили себя. но заберите нас отсюда, пожалуйста! мы не хотим жить в путенской России, спасите нас - дайте нам шанс на переезд к вам. мы не тунеядцы и не алкаши, будем работать, будем соблюдать законы.
    Ref
    Теперь шведам тоже будут показывать видео из бомбоубежищ с кафе и футбольными полями. А могли бы жить и без этого.
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