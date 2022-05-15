Швеция объявила о решении вступить в НАТО вслед за Финляндией

Власти Швеции объявили, что страна официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянс НАТО.

«Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение согласиться на подачу заявки на членство в оборонном альянсе НАТО. Российское [военная спецоперация] ухудшило ситуацию с безопасностью Швеции и всей Европы», — цитирует заявление министра иностранных дел Энн Линде издание Aftonbladet 15 мая.

Согласно пресс-релизу партии, она будет работать над односторонними оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории Швеции.

15 мая президент Финляндии объявил о решении страны вступить в НАТО и рассказал о звонке Владимиру Путину, в котором он уведомил российского лидера об этой инициативе.