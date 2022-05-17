Дебаты о вступлении в НАТО в финском парламенте длились более 14 часов

За время дебатов по вопросу членства в НАТО в парламенте Финляндии было произнесено 212 речей. В общей сложности дебаты в понедельник длились больше 14 часов, пишет 17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию парламента.



Теперь комитет по иностранным делам страны подготовит ответ на инициативу правительства. Затем в парламенте пройдёт новое обсуждение с предложениями депутатов. С учётом этих дискуссий правительство вынесет официальное предложение, которое поступит на рассмотрение президента, а после одобрения — в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

