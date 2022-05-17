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    Дебаты о вступлении в НАТО в финском парламенте длились более 14 часов

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    18 комментариев

    За время дебатов по вопросу членства в НАТО в парламенте Финляндии было произнесено 212 речей. В общей сложности дебаты в понедельник длились больше 14 часов, пишет 17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию парламента.

    Теперь комитет по иностранным делам страны подготовит ответ на инициативу правительства. Затем в парламенте пройдёт новое обсуждение с предложениями депутатов. С учётом этих дискуссий правительство вынесет официальное предложение, которое поступит на рассмотрение президента, а после одобрения — в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

    15 мая президент страны Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что Финляндия официально приняла решение вступить в блок НАТО, и о звонке Владимиру Путину. По словам Ниинистё, тон звонка был на удивление спокойным. Российский президент заверил его, что Финляндии ничего не угрожало.

    Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в НАТО.

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    Комментарии (18)

    angel of death
    ну а почему бы и не потараторить за бюджетные деньги налогоплательщиков? =)))))
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    обсуждали, кому не слабо идти в американский ритуальный магазин за ракетами и венками
    СлаваРоссии
    Чего обсуждать- то, марионеткам? В сша за них давно всё решили. По другому,- у зомбированных фейками пентагона, - и не будет. Мнение может быть только одно - или американское, или никакое!
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