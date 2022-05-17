Дебаты о вступлении в НАТО в финском парламенте длились более 14 часов

За время дебатов по вопросу членства в НАТО в парламенте Финляндии было произнесено 212 речей. В общей сложности дебаты в понедельник длились больше 14 часов, пишет 17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию парламента.
Теперь комитет по иностранным делам страны подготовит ответ на инициативу правительства. Затем в парламенте пройдёт новое обсуждение с предложениями депутатов. С учётом этих дискуссий правительство вынесет официальное предложение, которое поступит на рассмотрение президента, а после одобрения — в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
15 мая президент страны Саули Ниинистё заявил на пресс-конференции, что Финляндия официально приняла решение вступить в блок НАТО, и о звонке Владимиру Путину. По словам Ниинистё, тон звонка был на удивление спокойным. Российский президент заверил его, что Финляндии ничего не угрожало.
Вслед за Финляндией Швеция также объявила о решении вступить в НАТО.