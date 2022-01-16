На остановке на Коллонтай соорудили стену из «ледяных» кирпичей

Когда снега и льда слишком много, и вывозить его вовремя не получается, можно использовать его в «архитектурных целях».



На улице Коллонтай после уборки остались ледяные «кирпичи». Их выложили ровной стеной, усилив металлическое ограждение на остановке «Зольная улица». Фотографиями ровной кладки делится 16 января читательница «Фонтанки» Екатерина.

