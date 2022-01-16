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На остановке на Коллонтай соорудили стену из «ледяных» кирпичей

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Когда снега и льда слишком много, и вывозить его вовремя не получается, можно использовать его в «архитектурных целях».

На улице Коллонтай после уборки остались ледяные «кирпичи». Их выложили ровной стеной, усилив металлическое ограждение на остановке «Зольная улица». Фотографиями ровной кладки делится 16 января читательница «Фонтанки» Екатерина.

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В последние дни тема уборки улиц от снега и наледи стала особенно актуальна из-за оттепели. Усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Травмы получают и дети, и взрослые, в том числе известные петербуржцы.

С начала года в Петербурге возбудили 173 дела о плохой уборке домов от снега и наледи. Виновным грозят штрафы.

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