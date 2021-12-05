Спутник детства. Что известно и чего мы не знаем о вакцине от COVID-19 для тинейджеров

Роман Яровицын/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Государственную регистрацию «Спутник-М» под официальным наименованием «Гам-КОВИД-вак-М» прошел 24 ноября, отчиталось руководство НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. За минувшую неделю новостей об этом препарате было много, но осталась масса вопросов без ответа.

Во-первых, петербургские власти все еще не могут внятно объяснить, когда вакцина появится и на каких условиях прививку будут делать детям. Уже определено, сколько в городе живет детей такого возраста — 240 тысяч.

Нет данных о том, насколько обязательными станут такие прививки, каким образом чиновники будут стимулировать этот процесс и как убеждать родителей сделать их своим детям. Хотя, очевидно, что, как и любые другие прививки, без согласия представителей ребенка «Спутник М» никому колоть не будут.



Вряд ли власти пойдут в вопросе подростков на какие-то серьезные меры в виде «кнута», а из «пряников» можно предположить лишь уже проверенную агитацию о том, что прививки помогут защитить пожилых домочадцев от опасной болезни. Хотя у этого аргумента есть минус — именно что от заражения, хотя бы в легкой форме, «Спутник», как и все остальные вакцины, защищает не со 100 % гарантией. Тем более против новых штаммов.

Когда это все начнется

Пока называется лишь примерный срок — январь 2022, но откуда появится «Спутник М», неясно.

Пока «Фонтанке» не удалось отыскать следов заказа конкретно «М» на российских фармфабриках. Дело в том, что сами по себе конкурсы на производство «Спутника» — вещь довольно закрытая. Они проводятся путем заказа у единственного поставщика, который никогда не называется, и информация о них публикуется уже постфактум. Тем не менее какую-то информацию из таких публикаций почерпнуть можно (к примеру, стоимость и количество доз, планируемая дата поставки) и главное — есть четкое наименование предмета закупки.



Так только в ноябре НИЦ Гамалеи сделало как минимум четыре заказа на общую сумму 16,6 млрд рублей. При средней цене дозы 961 рубль — это 17,3 млн доз. Везде закупаемый препарат назывался сложно, но зато однозначно: «Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения, компонент I-0,5 мл/доз (1 доза) + компонент II-0,5 мл/доза (1 доза)». Или: «Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, раствор для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза (1 доза)».

В то же время вперемешку с этими закупками можно найти несколько заказов на проведение исследования того самого «детского» «Спутника», и его наименование также не дает возможность двоякой трактовки: «Открытое исследование с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у подростков».



Так вот ни до, ни после 24 ноября, когда «Спутник М» был зарегистрирован, никаких заказов на производство конкретно «Гам-КОВИД-Вак М» не публиковалось.

Поскольку «Спутник М» представляет собой разбавленную в пять раз дозу обычного «Спутника V» (и это, кстати, еще один факт о «детской вакцине», который достоверно известен), для его производства на фабриках потребуется как минимум переналадка оборудования. В отличие, к примеру, от «Спутника Лайт», который представляет собой лишь первый компонент «Спутника V» и не требует никаких изменений в производственном процессе.

Опыт предыдущих публикаций заказов этой вакцины (уже после подведения итогов) подсказывает, что возможно, какой-то производитель (а их как минимум пять в стране) уже получил заказ на изготовление «Спутника М». Однако в любом случае можно констатировать: никаких данных об этом в публичном пространстве не было.

Не мы первые

Важным является вопрос мирового опыта в прививках детей от коронавируса. Так или иначе российские дети не будут первыми, кто будет получать «взрослые» вакцины. В США испытание вакцины от Pfizer на детях началось уже год назад, а еще весной этого года эксперименты начали ставить на малышах в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Им полагается втрое меньшая доза, чем для взрослых.



Вакцины для детей, начиная с грудного возраста, уже испытали и активно применяют Китай и Куба, обладающие собственными технологиями производства прививок от коронавируса.

Израиль и Европа также уже вовсю прививают детей, многие страны уже отчитались о почти полной вакцинации детей от 12 лет. Во многих странах, включая Германию и Италию, тинейджеры без сертификата о прививке не допускаются на массовые мероприятия, в секции и общепит.

Знакомые все лица

Следующий важный вопрос — насколько хорошо изучено действие «Спутника М», чтобы можно было с уверенностью рекомендовать ее для массового применения всем детям. На него есть два ответа: короткий и длинный.

Короткий: исследования еще не завершены. Как минимум до 30 декабря должна проходить третья фаза испытаний на 3 тысячах подростков.

А теперь длинный ответ. Как раз об этих испытаниях, в отличие от закупок вакцин, данных в открытых источниках довольно много. Во-первых, мы знаем, что вторая фаза испытаний (первая — это на животных) уже проводилась этим летом в двух московских больницах. «Спутник М» вводился 100 детям в возрасте от 12 до 17 лет. Часть из них получала дозу в 1/10 от «Спутника V», часть — ⅕. К третьей фазе исследований было решено выбрать второй вариант.



Опубликованные результаты дают результат чуть больше 93% — столько детей в итоге показали стойкое накопление нужного количества антител, которое позволяет говорить о защищенности их организмов от коронавируса. Разумеется, с той же оговоркой, что и обычный «Спутник»: гарантий, что они не заразятся нет, но шансов на это будет примерно в 9–10 раз меньше, чем у непривитых детей, а во-вторых, тяжелое течение практически полностью исключено.

Конечно, 100 детей, из которых, как можно по-обывательски интерпретировать результаты, семь все же в итоге не выработали антител — это очень мало, чтобы можно было говорить о масштабировании результата на всех российских детей. Поэтому уже запущена третья фаза испытаний. В ней примут участие 3000 подростков, из которых 2400 получат «Спутник М», а 600 — плацебо.

Как исследуют «Спутник М»

Как становится понятно из доступного широкой публике договора НИЦ Гамалеи с исполнителем (тоже почему-то выбранного как единственного поставщика), исследование должно проводиться в 12 разных центрах. Наблюдать привитых детей (и тех, что с плацебо) будут в течение 30 дней, за которые должно быть проведено два укола (на первый и на 14-й день) с посещением клиник и пять динамических наблюдений. Визиты будут оплачиваться исследовательским центрам по 3 459 рублей, а динамические наблюдения — всего по 692 рубля. Итого — 17 294 рубля за каждого наблюдаемого пациента. Условия исследования подразумевают, что до 600 испытуемых может быть отсеяно в ходе первичного скрининга.

