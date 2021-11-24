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В России регистрируют вакцину от коронавируса для детей

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Минздрав 24 ноября зарегистрирует вакцину «Спутник М» для подростков 12–17 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Голикова уточнила, что подростков будут прививать только с согласия родителей или их самих (если им больше 15 лет). При этом вакцина поступит в гражданский оборот не раньше декабря.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уверял, что прививки от коронавируса безопасны для детей. «Дети болеют и, повторю, умирают. В каком случае болезнь приведет к летальному исходу, никто точно этого сказать не может. Надо прививать детей, если мы их любим», — говорил Гинцбург.

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Комментарии (2)

mynine
Хорошо. Уже во многих странах начали прививать подростков. Дети действительно болеют и случается, тяжело. И, главное, они гораздо теснее общаются в коллективах и разносят болезнь по семьям.
Я сам, и многие мои знакомые заразились ковидом именно от собственных детей.
zelf
Надо изолировать старого еврея.
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