«Надо прививать, если мы их любим». Гинцбург рассказал о детской COVID-вакцинации

Вакцинацию от коронавируса необходимо ввести в нацкалендарь без возрастных ограничений, уверен разработчик «Спутника V», глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Опираясь на исследования, он утверждает, что прививка безопасна даже для детей с низким иммунитетом.
Как сообщил Гинцбург в интервью 47news 23 ноября, во время исследований побочных эффектов от детской вакцины не выявлено, единственный постэффект — высокая температура.
«В случае онкологического заболевания, естественно, пользы не будет. Надо, чтобы ребёнок в момент прививки чувствовал себя хорошо, чтобы не болел другими возможными заболеваниями, в том числе инфекционными. В общем, был бодр и весел. Тогда прививка пойдет на пользу», — говорит он.
По словам директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вакцина изучена взрослым населением очень хорошо, её главная цель — исключить летальный исход и облегчить течение заболевания. Полагаться на то, что дети чаще всего легко переносят коронавирус, он не рекомендует.
«Дети болеют и, повторю, умирают. В каком случае болезнь приведет к летальному исходу, никто точно этого сказать не может. Надо прививать детей, если мы их любим», — объясняет Гинцбург.
Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. В Москве первую дозу препарата получили 400 подростков. Власти заявили, что, по предварительным результатам, препарат безопасен и эффективен. Версию «М» в прошлом году опробовала внучка Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет. Сообщается, что прививку она перенесла легко.