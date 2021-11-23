«Надо прививать, если мы их любим». Гинцбург рассказал о детской COVID-вакцинации

Вакцинацию от коронавируса необходимо ввести в нацкалендарь без возрастных ограничений, уверен разработчик «Спутника V», глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Опираясь на исследования, он утверждает, что прививка безопасна даже для детей с низким иммунитетом.



Как сообщил Гинцбург в интервью 47news 23 ноября, во время исследований побочных эффектов от детской вакцины не выявлено, единственный постэффект — высокая температура.



«В случае онкологического заболевания, естественно, пользы не будет. Надо, чтобы ребёнок в момент прививки чувствовал себя хорошо, чтобы не болел другими возможными заболеваниями, в том числе инфекционными. В общем, был бодр и весел. Тогда прививка пойдет на пользу», — говорит он.

