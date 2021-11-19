Московские медики опробовали новый вид вакцины от коронавируса на 400 подростках

Власти Москвы отчитались о ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник М» на несовершеннолетних. По словам представителей мэрии, первую дозу препарата получили 400 детей.
Как сообщила заместитель градоначальника Анастасия Ракова, по предварительным данным, вакцина не представляет угрозы для детей. «По предварительным результатам, вакцина признана безопасной, эффективной для подростков <…> Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введен первый компонент», — сказала чиновница 19 ноября в интервью «России 24».
Ракова уточнила, что всего в ходе третьего этапа испытаний «Спутник М» получат более 2 тысяч человек в возрасте от 12 до 17 лет. Еще 600 подросткам будет введено плацебо. Как ранее сообщала «Фонтанка», директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о скорой регистрации «Гам-КОВИД-Вак-М» (или «Спутник М»).