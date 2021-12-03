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Петербург ждет вакцину для подростков. На всех нужно 240 тысяч доз

Вакцина от COVID-19 для подростков может поступить в Петербург в начале января 2022 года, но точные сроки и объемы поставки на данный момент неизвестны. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в комитете по здравоохранению.

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Ответственный за проект «Вакцинация» в городском правительстве Дмитрий Ченцов сообщил, что также не располагает конкретикой о сроках и размере партии. «Ни объёмы, ни сроки не известны никому», — отметил он. Подростков в возрасте 12–17 лет, по данным Петростата, в районе 240 тысяч, добавил он. Всего в Петербурге примерно 1 млн детей, уточнили в комздраве.

Ранее в правительстве Ленобласти заявили, что к концу декабря ожидают первую поставку вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет. Объёмы поставок пока не уточнены. В регионе порядка 100 тысяч жителей этого возраста. Вакцина, как и «Спутник V», — двухкомпонентная, вводится с перерывом в три недели.

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Комментарии (26)

Саша К.
Петербург ждёт!
Петербург - это кто? Родители подростков? Или сами подростки?
Или всё же Петербург - это Смольный, которому надо план выполнить перед кремлём и распилить очередные ярды?
Пилили бы уже сами там, но не трогали бы народ.
266778324
Вакцина для подростков с сайта реестра Лек средств ещё проходит клинические испытания до декабря 2023. На ком они собираются их испытывать? Это что преступление?
Софья Рафаиловна
И что они сделают, если подросток не будет ширяться? От учебы отстранят? Вроде бы было обязательное среднее образование? Или оно тоже обнулилось с этой... как ее.. конституция кажется была такая
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