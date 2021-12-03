Петербург ждет вакцину для подростков. На всех нужно 240 тысяч доз

Ответственный за проект «Вакцинация» в городском правительстве Дмитрий Ченцов сообщил, что также не располагает конкретикой о сроках и размере партии. «Ни объёмы, ни сроки не известны никому», — отметил он. Подростков в возрасте 12–17 лет, по данным Петростата, в районе 240 тысяч, добавил он. Всего в Петербурге примерно 1 млн детей, уточнили в комздраве.



Ранее в правительстве Ленобласти заявили, что к концу декабря ожидают первую поставку вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет. Объёмы поставок пока не уточнены. В регионе порядка 100 тысяч жителей этого возраста. Вакцина, как и «Спутник V», — двухкомпонентная, вводится с перерывом в три недели.

