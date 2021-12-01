У метро «Рыбацкое» в Петербурге из-за дырявой трубы появилось «мини-озеро»

«Вода хлещет, служб нет», — гласит запись одного из жителей города, опубликованная 1 декабря в Telegram-канале «Мегаполис». На фотографиях, сделанных очевидцем на Тепловозной улице, заметно, что за счет дополнительной влаги на участке образовалась грязноватая кашица из жидких осадков. Судя по времени, указанном на снимках, их сделали в начале седьмого вечера.

У станции метро «Рыбацкое» в Петербурге из-за дефекта на трубопроводе сформировалось «мини-озеро». Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заявка на вытекание по указанному адресу поступила на горячую линию днем, в 14:46.

«В ходе обследования было выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм. В настоящее время вода уходит в систему водоотведения. Сейчас ведутся работы по локализации вытекания», — отметили на предприятии.

Движение, добавил «Водоканал», не ограничивали, а все абоненты обеспечены водой.