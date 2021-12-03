Лопнувшая труба оставила без отопления дом на Кораблестроителей. Её дни сочтены

«Пробило трубу с горячей водой во дворе. Жители на данный момент без отопления», — поделились 3 декабря горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пар поднимался рядом с шестнадцатиэтажкой на улице Кораблестроителей, 46.
Лопнувшая труба отслужила своё, ей осталось недолго. «В конце декабря начнется строительство временной сети на улице Кораблестроителей на Васильевском острове. Это позволит вывести из эксплуатации изношенный трубопровод, — сообщили «Фонтанке» в «Теплосети». — При реконструкции сети предусматривается монтаж временного «байпасного» трубопровода диаметром от 200 до 700 мм общей протяженностью 5,5 км».
Информация о дефекте на Кораблестроителей, 46, поступила дежурному в час ночи. Закончить ремонт и перевести систему отопления в штатный режим планируют к шести часам вечера пятницы. По данным «Фонтанки», в зоне работ — один дом.