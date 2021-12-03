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Утро на Ветеранов началось с коммунального тумана. Квартирных заморозков в прогнозе нет

Труба горячего водоснабжения прохудилась в Кировском районе Петербурга 3 декабря. Ремонт продлится до субботы, но в ближайших домах его заметить не должны.

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Затянутый паром перекрёсток проспектов Ветеранов и Маршала Жукова показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», течь дала труба у дома 109/4 по проспекту Ветеранов, дефект выявили в начале шестого утра.

Замену ненадёжного участка решили не откладывать. Ремонтные работы планируют закончить в 1:15 уже 4 декабря.

«Отопление и ГВС в зоне дефекта осуществляются в штатном режиме», — заверили в компании.

Напомним, ранее в «Теплосети» отчитались о завершении ремонта лопнувшей трубы на улице Комиссара Смирнова.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидо.м, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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