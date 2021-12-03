Утро на Ветеранов началось с коммунального тумана. Квартирных заморозков в прогнозе нет

Затянутый паром перекрёсток проспектов Ветеранов и Маршала Жукова показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», течь дала труба у дома 109/4 по проспекту Ветеранов, дефект выявили в начале шестого утра.
Замену ненадёжного участка решили не откладывать. Ремонтные работы планируют закончить в 1:15 уже 4 декабря.
«Отопление и ГВС в зоне дефекта осуществляются в штатном режиме», — заверили в компании.
Напомним, ранее в «Теплосети» отчитались о завершении ремонта лопнувшей трубы на улице Комиссара Смирнова.