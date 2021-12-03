Теплоэнергетики починили рванувшую трубу на Комиссара Смирнова

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу: улица Комиссара Смирнова, 3, в Калининском районе города. Они были закончены в 7:00, сообщили утром 3 декабря в пресс-службе компании.



В рамках работ теплоэнергетики заменили более трех метров ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключение нового участка.



Напомним, что прорыв трубы на улице Комиссара Смирнова произошел накануне. Из-за коммунальной аварии жителям с самого утра пришлось пробираются по проезжей части и тротуарам, попадая в облако из густого пара. Дорогу временно перекрывали.

