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Теплоэнергетики починили рванувшую трубу на Комиссара Смирнова

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Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу: улица Комиссара Смирнова, 3, в Калининском районе города. Они были закончены в 7:00, сообщили утром 3 декабря в пресс-службе компании.

В рамках работ теплоэнергетики заменили более трех метров ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключение нового участка.

Напомним, что прорыв трубы на улице Комиссара Смирнова произошел накануне. Из-за коммунальной аварии жителям с самого утра пришлось пробираются по проезжей части и тротуарам, попадая в облако из густого пара. Дорогу временно перекрывали.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, по.жалуйста. Самой очень стыдно
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