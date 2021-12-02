На Комиссара Смирнова в Петербурге столб из пара «поглотил» дом

На улице Комиссара Смирнова, 3, в Петербурге жители с самого утра пробираются по проезжей части и тротуарам, попадая в облако из густого пара. Об этом в Telegram-канале «Мегаполис» 2 декабря рассказали очевидцы.
«На Комиссара Смирнова с утра столб пара, дорога перекрыта», — написал один из интернет-пользователей.
В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что с 12:00 2 декабря до 08:00 3 декабря специалисты будут проводить на участке ремонтные работы. Отопление и подача горячей воды осуществляются в штатном режиме.