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Коммунальная авария вытеснила петербуржцев с Горсткина моста. В ближайших домах остывают батареи

Пешеходный мост через Фонтанку в клубах пара наблюдали и обходили стороной петербуржцы, спешившие на работу пятничным утром. Теснить горожан рабочие будут до субботы.

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Парило у Горсткина моста в начале десятого часа утра, проход для пешеходов был перекрыт сигнальными лентами. Как сообщили в «Теплосети», дефект выявили на набережной Фонтанки, 93, информация о нём поступила в три часа ночи.

«Фонтанка.ру»

Ремонт планируют закончить к семи утра субботы, 4 декабря. По информации «Фонтанки», в зоне работ оказалось 14 зданий. В «Теплосети» уточняют, что их возможно обогреть по резервной схеме, но это зависит от УК.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — говорится в сообщении компании.

До конца ремонтных работ движение по Горсткину мосту будет ограничено. Горожан просят не рисковать и обходить участки, где парит или вытекает вода.

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