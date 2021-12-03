Коммунальная авария вытеснила петербуржцев с Горсткина моста. В ближайших домах остывают батареи

Парило у Горсткина моста в начале десятого часа утра, проход для пешеходов был перекрыт сигнальными лентами. Как сообщили в «Теплосети», дефект выявили на набережной Фонтанки, 93, информация о нём поступила в три часа ночи.

Ремонт планируют закончить к семи утра субботы, 4 декабря. По информации «Фонтанки», в зоне работ оказалось 14 зданий. В «Теплосети» уточняют, что их возможно обогреть по резервной схеме, но это зависит от УК.



«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — говорится в сообщении компании.

