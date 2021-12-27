На Южном шоссе двор превратился в озеро. Потоп случился из-за прорыва трубы

Вечером понедельника жителям дома 102 на Южном шоссе в Петербурге пришлось промочить ноги. Двор превратился в холодное озеро из-за прорыва трубы, рассказала «Фонтанке» 27 декабря очевидица.



«Говорят, надень резиновые сапоги. Выхожу, вода — 40–50 сантиметров, а у меня машины во дворе. Пару раз в год у нас тут прорыв случается. Ноги промочила», — поделилась очевидица.



В пресс-службе «Водоканала» «Фонтанке» сообщили, что о прорыве предприятию рассказали в 17:04, с 18:10 на месте работают бригады. Предположительно причина потопа — в технологическом нарушении на сети диаметром 400 миллиметров возле дома 100.

