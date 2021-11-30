Никто не хочет работать. Почему строители постоянно ищут и не могут найти сотрудников

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«С распростертыми объятиями»

Количество трудовых мигрантов в Петербурге уменьшилось почти на 40% по сравнению с доковидным 2019 годом. Строительная отрасль оказалась самой пострадавшей в этом вопросе, рассказала генеральный директор «Петербургского строительного центра» Ирина Белинская. И кадровый запрос строителей сегодня состоит в устранении дефицита основных рабочих профессий: каменщики, электромонтажники, сварщики, отделочники, а также подсобные рабочие кадры, имеющие низкую квалификацию.



У крупных строительных компаний всегда есть потребность в квалифицированных специалистах, в первую очередь, инженерах, которые занимаются как общестроительными, так и специальными видами работ, добавила Мария Ермакова, директор департамента персонала и организационного развития Setl Stroy (Setl Group). Также востребованы проектировщики, особенно специалисты, работающие с системами водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения.

— Мы наблюдаем дефицит инженерно-технических работников и квалифицированных специалистов на строительном рынке, — говорит Ольга Аришина, HR-бизнес-партнер Becar Asset Management. — Количество объектов в Петербурге растет, всем нужны сотрудники — руководители проектов, инженеры строительного контроля, производственно-технического и строительно-договорного отделов, каменщики, монтажники, плиточники, стропальщики, электрики и многие другие.

«Группа ЛСР» занимается не только строительством, но также имеет производственные мощности. Как сообщили в пресс-службе компании, предприятия «Группы ЛСР» в настоящее время ждут монтажников, машинистов башенного крана, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5–6 разряда, менеджеров по продажам, директоров проектов и инженеров по строительному контролю, проектировщиков, архитекторов и других специалистов.



— Соискатели могут рассчитывать на стабильный доход, «белую» заработную плату, а в случае необходимости компания предоставляет своим сотрудником возможность пройти курсы повышения квалификации, — говорят в компании. — На базе «Группы ЛСР» работают лицензированные центры обучения. Также жителей разных субъектов России может заинтересовать вахтовый метод работы с проживанием.

Наиболее востребованными специалистами год от года остаются представители рабочих специальностей: бетонщик-арматурщик, сварщики, отделочники, продолжила Анна Лях, директор по персоналу «Главстрой Санкт-Петербург». По ее словам также в Петербурге не хватает инженерно-технического персонала (производитель работ, начальник участка, инженер ПТО, инженер СДО, ведущий инженер). Девелоперы все больше уходят в цифру, поэтому растет потребность в IT-специалистах для разных подразделений компании.

Строительному блоку постоянно требуются прорабы, мастера, электрики, сантехники, сварщики, то есть специалисты технически компетентные и имеющие навыки работы с технической документацией, а также работники службы технического надзора (организация и технология строительства), говорит Анатолий Кривоносов, директор СПбГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати».



— Особая «каста», востребованная рынком, — специалисты сметного дела в строительстве, а также выпускники строительных специальностей, владеющие программными продуктами AutoCAD, ArchiCAD, Lumen Architecture, Artlantis Studio, Revit, — добавил он. — Что касается будущих профессионалов, то самые большие конкурсы при поступлении в учреждения СПО на специальности — архитектура, дизайн, земельно-имущественные отношения, информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

Вопрос популярности

Кадровый голод, осложняющий работу всей строительной отрасли страны, с приходом пандемии усилился, говорит координатор НОСТРОЙ по СПб Александр Вахмистров. Сегодня нехватка квалифицированных рабочих, младшего техперсонала и инженерно-технических специалистов наблюдается в России повсеместно. По словам эксперта, истоки этого процесса находятся в нулевых и связаны не только с демографическим провалом того времени, и даже не с тем, что система профессионально-технического образования в стране оказалась разрушенной, но в первую очередь, с непрестижностью строительных профессий, которую не удалось преодолеть до сих пор.



— К тому же труд, ответственность которого очень велика, оплачивается по-прежнему плохо, — добавил Александр Вахмистров. — Поэтому даже после окончания строительных техникумов и вузов молодые специалисты идут в блогеры, инстаграммеры и тиктокеры, где, по их мнению, есть реальная возможность заработать гораздо бОльшие деньги. Мало того, старшеклассники не имеют информации о том, какие специальности вообще есть на стройках и какие из них особенно востребованы.

— Основная проблема — повышение престижа рабочих профессий, — продолжила мысль Ирина Белинская. — Необходима выработка системы профориентации учащихся, начиная со школы, когда возникает вопрос о выборе будущей профессии. А также нужна тесная связь учебных заведений, готовящих рабочие специальности, со строительными компаниями (знакомство со стройкой, практика и обучение будущих специалистов, трудоустройство).

— В России есть одна общая проблема — квалифицированными рабочими специальностями молодежь не интересуется, — продолжила Ольга Аришина — Другое дело — блогеры, тиктокеры. У молодого поколения должно быть уважительное отношение к людям, работающим в самой созидательной сфере — строительстве.



По мнению Аришиной, популяризацией таких профессий, в первую очередь, должно заниматься государство. Необходимо повышать имидж рабочих специальностей, увеличивать количество учебных заведений, закреплять преемственность выпускников ССУЗов и ВУЗов, создавать условия для привлечения квалифицированных сотрудников (возможно, из городов с высоким уровнем безработицы) и предоставлять возможность переезда к месту работы.

— Проблема подготовки кадров среднего звена — в отсутствии желающих идти в профессиональные техникумы, а также в нехватке самих специализированных средних профессиональных учебных заведений, — говорит Вячеслав Волков, руководитель кадровой службы СК «Дальпитерстрой». — Никто не хочет работать физически.

Анатолий Кривоносов отнес к основным проблемам также отсутствие дуальной системы подготовки кадров, которая сочетает образовательный процесс с получением практических навыков на производстве; нежелание предприятий строительного сектора тратить время на обучение студентов в период производственной практики без гарантии от последних или учебного заведения о трудоустройстве в данную компанию после окончания учебы. Это сочетается со встречным нежеланием студентов-практикантов проходить практику с выполнением малоквалифицированной работы без материального стимулирования и с непонятными перспективами трудоустройства, в том числе и из-за полученных на предприятии низкопрофессиональных навыков.



Кем восполнить дефицит?

Строители восполняют дефицит, как могут, пытаясь в том числе и подготовить себе специалистов. Например, Группа «Эталон» и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица подписали соглашение о сотрудничестве для привлечения талантливой молодежи к работе по проектированию интерьеров, дизайн-решений в области благоустройства архитектурной среды, а также развития рынка услуг по дизайн-проектированию. В частности, цель такой совместной работы — повысить качество подготовки квалифицированных кадров для архитектурных проектов в сфере девелопмента.

— Что касается проблемы дефицита кадров, могу точно сказать, что без иностранной рабочей силы (и квалифицированной, и неквалифицированной) нам не обойтись, — продолжили Ольга Аришина. — Недавно обсуждали на одном из объектов, что лучшие каменщики — из Китая. Раньше они активно переезжали в Россию и быстро находили работу на строительном рынке, а сейчас им это стало невыгодно. Я не сталкивалась с привлечением заключенных к такой работе, но в теории было бы неплохо предлагать людям осваивать новые профессии во время заключения и привлекать их к работе до и после освобождения.

Восполнять дефицит рабочих кадров в нынешних условиях возможно только в тесной связи с учебными заведениями, считает Ирина Белинская. Правительством РФ и профильным Министерством поставлена такая задача, и возможно, в ближайшее время будут разработаны механизмы взаимодействия.

— Взаимодействие с учебными заведениями — это очень важный и проблемный вопрос, которым должно быть озадачено, прежде всего, строительное сообщество города. Нужна серьезная и долгосрочная программа мероприятий по профориентации молодежи, направленная на повышение престижа рабочих специальностей и ликвидации дефицита кадров в строительстве, — подытожила она.

Чтобы восполнить дефицит, нужно готовить собственных специалистов, считает Анатолий Кривоносов, поскольку привлекать иных нецелесообразно из-за проблем языкового характера, ограниченности срока разрешения на работу, отсутствия компетенций, ведь основная проблема строительства — все-таки достижение высокого качества.

— Понимая, что возрождению интереса к профессии поможет переформатирование системы взаимодействия школ, профильных училищ, вузов и работодателей, «Объединением строителей СПб» были открыты в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга шесть специализированных строительных классов, где школьникам рассказывали о строительных профессиях, непосредственно на стройплощадках показывали, как идет работа, всячески поощряли желание стать Человеком труда с большой буквы, — продолжил Александр Вахмистров.

Наладить сотрудничество

Сегодня многие компании стали налаживать отношения с техникумами, колледжами, а вузы и сузы стали активно вовлекать в учебный процесс работодателей, приглашать на защиты курсовых и дипломных работ, использовать при написании итоговых работ не только теоретические вопросы, но и практические кейсы, отметила Анна Лях. Особое внимание уделяется прохождению практик, отработке мастерства на стройплощадках (это касается таких профессий, как монтажник, электрик, маляр, штукатур и так далее). Возрождаются конкурсы «Лучший по профессии», экспертов отрасли приглашают для проведения лекций — то есть со студенческой скамьи молодые специалисты вовлекаются в строительные процессы и реальные задачи для бизнеса.

—У нашей компании есть договоры о долгосрочном сотрудничестве с крупнейшими профильными вузами города, — пояснила она. — Мы принимаем активное участие в кейс-чемпионатах, где студенты могут проявить себя, привлекаем студентов к прохождению практик, стажировок с последующим трудоустройством успешных кандидатов.

— Если мы говорим о молодых сотрудниках, которые только что завершили обучение в университете, то, к сожалению, большинству остро не хватает практики на настоящем строительном объекте, — считает Мария Ермакова. — В то же время мы как лидер рынка стараемся преодолеть разрыв между теорией и практикой, уже много лет работаем со студентами строительных вузов, предоставляем места для прохождения стажировок. Взаимодействие вузов и строительных компаний абсолютно необходимо: опытные инженеры-практики, специалисты в области BIM-технологий читают лекции в университетах или в рамках отдельных курсов, а студенты после завершения учебного года приходят в компанию, чтобы применить свои знания на практике.

Но и опытным сотрудникам нельзя забывать о повышать квалификацию, учиться новому, не ограничиваясь только узкой сферой своих профессиональных обязанностей. Эксперт напомнила, что е строительстве уже давно и активно внедряются цифровые технологии. Например, Setl Group для оптимизации строительных процессов и для контроля за качеством работ использует две взаимосвязанные системы — BIM (информационное моделирование) и автоматизированную систему инвестиционного контроля (АСИК). И грамотный специалист — инженер должен уметь работать с этими системами, а значит, вовремя проходить обучение.

— Я считаю, что во все колледжи должны прийти компании — социальные партнеры, — говорит Директор колледжа им. А.Г. Неболсина Владимир Палагин. —Также я уверен, что колледжи и техникумы никоим образом не должны отставать по материально-техническому обеспечению от серьезных предприятий. Студенты должны отрабатывать необходимые навыки на том оборудовании, которое пригодится в работе. Наша схема взаимодействия с работодателями простая. Наши социальные партнеры «Петербурггаз» и несколько производителей лифтового оборудования оборудовали нам лабораторию и производственные мастерские, где ребята обучаются именно на том оборудовании, с которым столкнулся при трудоустройстве

Сегодня колледж готовит ряд востребованных строительными компаниями специалистов — например, по эксплуатации внутренних сантехнических устройств, систем кондиционирования и вентиляции, монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Второй год колледж готовит по новой специальности — монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения. Также специальность «сварочное производство» востребована сразу в нескольких отраслях. Кроме того, колледж уже несколько лет совместно со «Объединением строителей СПб», профсоюзами строителей и комитетом по строительству выступает организатором и предоставляет свои мастерские как площадки для конкурсов профессионального мастерства строительных специальностей.

— Выстраивать взаимодействие со строительными компаниями нужно нашим профессиональным училищам и строительным вузам: Политеху и СПбГАСУ, — считает Ольга Аришина. — Хорошие строители руководящего звена выходят из стен ВИТУ. Если вижу в резюме данный ВУЗ, то рассматриваю этих кандидатов в первую очередь.

Анатолий Кривоносов подытожил — в идеале учебным заведениям надо иметь долгосрочный договор с работодателем и действующую, а не декларативную систему целевого обучения. Но это проблематично, так как существует диссонанс между стратегией развития строительной отрасли и программами государственных инвестиций.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»