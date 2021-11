Куда пойти 26–28 ноября: Герзмава в Мариинском театре, танцы в швейном цеху, отец «Тетриса» и «Диалоги» в Сети

Тем временем в Александринском театре на Новой сцене проходит Всероссийский фестиваль зелёного театра «Экотопия: Экология/Действия». Вечером в пятницу проект откроют спектаклем «о том, как трудно быть экологичным» Eco to go. Режиссёр Мария Сапижак и её команда взяли за основу записанные разговоры с активистами и теми, кто только начал избавляться от мусора. Начало в 19:00. В следующие два дня зрителям покажут ещё восемь постановок и театральных зарисовок о сложностях переработки пластика и природе. Вход по QR-коду и паспорту.

Глеб Самойлов и группа The MATRIXX в субботу выйдут на сцену A2 Green Concert, чтобы вспомнить времена, когда «Агата Кристи» ещё существовала, и отметить 33-летие коллектива. «Уникальная ретроспектива, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр-вертолёт» и «Опиум», которые на протяжении многих лет традиционно закрывают концерты The MATRIXX, но и диковинные раритеты», — описывают шоу организаторы. Вход в зал только по QR- коду и документам.

Звезда конкурса Шопена выступит в Филармонии



28 ноября, 20:00, 6+



Пианист из Южной Кореи Сон Чжин Чо в 2015 году стал первым на конкурсе имени Шопена. В музыкальном мире этот смотр — один из самых значимых. Он проходит раз в пять лет. Альбом с записями конкурсного исполнения Сон Чжин Чо девять раз получил статус платинового в Корее и золотого — в Польше. В Большом зале Филармонии музыкант исполнит не только Шопена, но также Равеля и Яначека. В Филармонии проверяют QR-коды и документы.



Узнать новое



Новинку от АВВА разбирает эксперт



27 ноября, 13:00, 12+



В начале ноября ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage, а после попала в список претендентов на Grammy с песней I Still Have Faith In You. В Измайловской библиотеке в субботу автор канала «Море.Музыка.Туризм» Кирилл Разумов проанализирует причины популярности новинки и расскажет о «поп-культуре Скандинавии» 1980-х — 1990-х годов. Слушателей пускают по регистрации.