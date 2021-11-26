Куда пойти 26–28 ноября: Герзмава в Мариинском театре, танцы в швейном цеху, отец «Тетриса» и «Диалоги» в Сети

Спектакль «Труд. Май». Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Актуальное

Две дивы споют в Мариинском

26 ноября, 19:00, 6+

На новой сцене Мариинского театра выступают две примадонны — сопрано Хибла Герзмава и меццо-сопрано Элина Гаранча. Недавно, в разговоре с «Фонтанкой» Хибла Герзмава сказала, что концерт для нее очень значим, ведь Мариинский певица считает «одним из главнейших театров мира». К тому же с Элиной Гаранча из Латвии она дружит и много общается за пределами сцены. За дирижерский пульт вечером встанет Фабио Мастранджело, пение будет сопровождать симфонический оркестр Мариинского театра. Прозвучат арии из опер — от «Сицилийской вечерни» Джузеппе Верди до «Сказок Гофмана» Жака Оффенбаха. При входе у посетителей проверяют QR-код и документы.



Фото: предоставлено премией «Онегин» Поделиться Поделиться







Ноябрь завершают «Диалогами» о женщинах и бизнесе

28 ноября, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

В последние выходные месяца в «Подписных изданиях» традиционно пройдёт серия открытых дискуссий «Диалоги». Первой к публике выйдет Ирина Левонтина, ученый-лингвист и ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Она расскажет, почему меняются нормы, о том, как мы говорим, и к чему подобные «сдвиги» приводят. Второй спикер — литературовед и профессор Высшей школы экономики Олег Лекманов. Тема его выступления — «Мемуары Серебряного века». Встречу завершит Галина Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Она будет рассказывать о женщинах-предпринимательницах XIX века и опровергнет миф о том, что в то время в бизнес-мире правили мужчины. Чтобы присутствовать лично, нужно зарегистрироваться на понравившийся диалог. Также на сайте «Открытой библиотеки» будет доступна трансляция.



Фото: скриншот yandex.ru/museum Поделиться Поделиться







Онлайн-встреча с создателем тетриса



27 ноября, 18+

«Яндекс» проводит «Демодуляцию» — фестиваль об истории технологий, уме и прогрессе. Присоединиться можно онлайн. Выступления экспертов продлятся весь день, и среди них такие, которые интересны и неэкспертам. Например, в 15:00 знаток истории компьютеров Александр Медведев расскажет про коллекционирование раритетных моделей. Через час энтузиаст Василий Дрогунов расскажет тем, кто этого не застал, как в стране появились первые игровые консоли. Записи всех докладов появятся на YouTube. Один из гостей фестиваля — создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов. Всё бесплатно, но нужна регистрация. Новое в театрах

«Мою прекрасную леди» познакомили с Андреем Белым

26–28 ноября, 12+

Взявшись за новую постановку «Моей прекрасной леди» в Театре музыкальной комедии, режиссёр Григорий Дитятковский решил не переносить действие оригинальной пьесы в наше время, а для актуализации ограничиться несколькими «инъекциями» подходящих по звучанию текстов. Он выбрал отрывки из поэмы о звуке Андрея Белого «Глоссолалия» и добавил их в сюжет о цветочнице, которую манерам светской леди учит джентльмен. Первый показ спектакля пройдёт в пятницу в 19:00. На следующий день в афише сразу два показа — в 14:00 и 19:00.



Фото: vk.com/spb_muzcomedy Поделиться Поделиться







Ницше встретился с Достоевским

26 ноября, 19:00, 16+

Смешением разных литературных фрагментов занялись и в театре «Суббота». Чтобы показать, как человек оказывается в состоянии, когда страх парализует личность, а одна идея заменяет смысл жизни, выпускник режиссерского курса Руслана Кудашова Владислав Тутак соединил «Преступление и наказание» Достоевского с фрагментами из «Воли к власти» Фридриха Ницше. Результатом стала постановка «Родькин чердак». В спектакле заняты Иван Байкалов, Анастасия Полянская, Владислав Демьяненко и другие.

В БТК обратились к Библии

26 и 27 ноября, 19:00, 16+

В Большом театре кукол на этих выходных пройдут показы нового спектакля для взрослых «Обратная сторона Древа» Ирины Ляховской и Руслана Кудашова. Как команда они уже работали над «Екклесиастом» и «Танго, упавшим в небо». На этот раз речь на сцене пойдет о ключевых событиях Библии и поступках героев, которые пропускаются через авторскую оптику. Место действия — пустыня с чёрными барханами и такого же цвета небом, на котором, как путеводные звёзды, высвечиваются слова-подсказки для героев.



эскиз декораций к спектаклю «Обратная сторона Древа» Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







«Душечку» покажут в увеличении

27–28 ноября, 16+

Большая рама посреди сцены — один из главных элементов спектакля «Душечка» в «Балтийском доме». Запечатлевая в ней каждый этап жизни главной героини и перемены, происходящие с ней, актёры выделят ключевые моменты сюжета. Зрители же будут наблюдать за процессом с минимального расстояния. Главная героиня постановки Александры Мамкаевой — Оленька Племянникова по прозвищу Душечка многим знакома по рассказу Чехова. Героиню играют актрисы Виктория Зайцева и Анна Щетинина.

Холдена «раздваивают» в театре

27–28 ноября, 19:00, 16+

После публикации «Над пропастью во ржи» за Джеромом Дэвидом Сэлинджером закрепился статус легенды при жизни: за ним охотились поклонники и журналисты, его подстерегали у дома, делали фотографии. Главный герой романа семнадцатилетний Холден Колфилд был любимым персонажем не только читателей, но и своего создателя. К одной из самых растиражированных книг Сэлинджера обратились в театре «Суббота». В спектакле Романа Габриа Holden персонажа «раздвоили»: парня, шляющегося по Нью-Йорку играет Софья Андреева, и в него же, но на приёме у психотерапевта, перевоплотилась Валерия Ледовских. История подростка при этом будет строиться ретроспективно: несколько дней из жизни мальчика воссоздадут при помощи проекций на экране.



Фото: Предоставлено театром Поделиться Поделиться







«Симфонию швейных машин» включат на фабрике

27–28 ноября, 19:00, 16+

Готовя постановку «Труд. Май», Сергей Ларионов всерьёз погрузился в тему ручного труда и одежды. Поговорив с портными из разных сфер — фабрик масс-маркета, экопроизводств, мастерских, где разрабатывают театральные костюмы, режиссёр поставил документальный спектакль об обществе потребления. По задумке, пластический перформанс будет сопровождаться отрывками видеоинтервью, а в процессе прозвучит «Симфония швейных машин». Её написал саунд-дизайнер Антон Яхонтов. Представление покажут на территории действующего швейного цеха.

Театрально-экологический фестиваль — в Александринском

26–28 ноября, 18+

Тем временем в Александринском театре на Новой сцене проходит Всероссийский фестиваль зелёного театра «Экотопия: Экология/Действия». Вечером в пятницу проект откроют спектаклем «о том, как трудно быть экологичным» Eco to go. Режиссёр Мария Сапижак и её команда взяли за основу записанные разговоры с активистами и теми, кто только начал избавляться от мусора. Начало в 19:00. В следующие два дня зрителям покажут ещё восемь постановок и театральных зарисовок о сложностях переработки пластика и природе. Вход по QR-коду и паспорту.



Фото: Скриншот alexandrinsky.ru/ Поделиться Поделиться







Выставки временные и постоянные

Шлиссельбургский десант остаётся в музее

С 26 ноября, 12+

В особняке Румянцева открывается новый раздел экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». Он посвящён истории Шлиссельбургского десанта. На Ладожском озере 28 и 29 ноября 1941-го бойцы-лыжники морской пехоты, участники ленинградского ополчения и гидрографы Краснознаменного Балтийского флота пытались прорвать кольцо блокады. После провала этот сюжет был практически забыт, о нём предпочитали не говорить. Восстановили историю исследователь Вячеслав Мосунов и внук одного из участников операции Валерий Шагин. Они собрали материал и написали книгу «Шлиссельбургский десант». В Музее истории Петербурга специалисты по блокаде отобрали документы, фрагменты обмундирования и личные вещи бойцов. Тематическая экспозиция «Горячий лёд Ладоги» теперь будет постоянной. Сейчас вход в музей возможен только по QR-коду и документам.



«Наш Афон» появится в Петропавловке

26 ноября, 15:00, 0+

В Великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости открывается выставка снимков греческого фотографа Костаса Асимиса, который больше тридцати лет снимал Святой Афон и монахов. Попасть туда могут только мужчины и, как правило, исключительно с паломническим туром. В серии снимков «Наш Афон» показана повседневная жизнь, которую люди, к этому месту отношения не имеющие, как правило, не застают. Часть экспонатов — исторические фотографии обители конца XIX — начала XX века.

«Союзмультфильм» покажет классику с афишами

С 27 ноября до 12 декабря, 0+

В «Севкабель Порту» открывается выставка «Союзплакат», посвящённая 85-летию «Союзмультфильма». Экспонатами стали 70 киноафиш. На экранах показывают фрагменты из «Аленького цветочка», «Золотой антилопы», «Снежной королевы», «Малыша и Карлсона», «Ёжика в тумане», «Тайны третьей планеты» и других известных картин.



Этнографический показывает современное искусство

До 17 января 2022 года, 6+

В Этнографическом музее заработала выставка «Сырое и приготовленное», созданная по следам Первой Коми биеннале современного искусства. В залах кураторы собрали работы художников, которые те сделали, вдохновившись российским Севером, а также традиционные экспонаты — так, чтобы старина и современность «вступили в диалог». Перед походом на экспозицию стоит проверить, считывает ли смартфон QR-коды: аннотации к картинам и скульптурам представлены именно в таком виде.

Послушать музыку

СБПЧ зовёт греться

26 ноября, 20:00, 16+

«Холодный день» устраивают СБПЧ («Самое Большое Простое Число») в клубе «Морзе». Песня, название которой совпадает с девизом встречи, вышла в 2020 году на пластинке «Всё равно». Этой осенью у коллектива вышел альбом — «музыкальная-сказка» «Потерянное зеркальце». Так что на концерте точно будут не только старые хиты, но и новые треки. В зал пускают только по QR-кодам.



Автор: youtube.com/sbp4

«Агата Кристи» прозвучит к празднику

27 ноября, 19:00, 16+

Глеб Самойлов и группа The MATRIXX в субботу выйдут на сцену A2 Green Concert, чтобы вспомнить времена, когда «Агата Кристи» ещё существовала, и отметить 33-летие коллектива. «Уникальная ретроспектива, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр-вертолёт» и «Опиум», которые на протяжении многих лет традиционно закрывают концерты The MATRIXX, но и диковинные раритеты», — описывают шоу организаторы. Вход в зал только по QR- коду и документам.

Мастранджело сыграет любимое в честь дня рождения

27 ноября, 19:00, 6+

Фабио Мастранджело отмечает день рождения программой Amore Mio в «Мюзик-Холле». Поздравлять маэстро соберутся Даниэла Скиллачи из Италии, Светлана Касьян, Екатерина Санникова, Василий Герелло и другие звёзды. Мастранджело сам встанет за дирижерский пульт симфонического оркестра «Северная Симфония», которым он руководит с 2013 года. В программе — музыка Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Верди, Россини, Пуччини, Моцарта, Оффенбаха и Щедрина. Все — любимые произведения Мастранджело. При входе в зал слушателей попросят показать QR-код.



Автор: youtube.com/Silver Video

Звезда конкурса Шопена выступит в Филармонии

28 ноября, 20:00, 6+

Пианист из Южной Кореи Сон Чжин Чо в 2015 году стал первым на конкурсе имени Шопена. В музыкальном мире этот смотр — один из самых значимых. Он проходит раз в пять лет. Альбом с записями конкурсного исполнения Сон Чжин Чо девять раз получил статус платинового в Корее и золотого — в Польше. В Большом зале Филармонии музыкант исполнит не только Шопена, но также Равеля и Яначека. В Филармонии проверяют QR-коды и документы.

Узнать новое

Новинку от АВВА разбирает эксперт

27 ноября, 13:00, 12+

В начале ноября ABBA выпустила первый за 40 лет альбом Voyage, а после попала в список претендентов на Grammy с песней I Still Have Faith In You. В Измайловской библиотеке в субботу автор канала «Море.Музыка.Туризм» Кирилл Разумов проанализирует причины популярности новинки и расскажет о «поп-культуре Скандинавии» 1980-х — 1990-х годов. Слушателей пускают по регистрации.



Автор: youtube.com/ ABBA

В библиотеке — «несбывшийся» Петербург

27 ноября, 14:00, 12+

Знаток истории петербургской подземки и бумажной архитектуры — то есть проектов, которые планировалось, но так и не получилось реализовать, — Михаил Крайнов на этой неделе читает лекцию в библиотеке имени Соболева. Ведущий покажет генеральные планы XX века, схемы строительства Южного обводного канала, шоссе и проспектов в городе. Вход на встречу по регистрации: записаться можно по телефону или через группу во «ВКонтакте».

О городе и урбанистике — в «Линиях»

28 ноября, 14:00, 6+

В Маяковке на Васильевском продолжается фестиваль «Урбанистика в «Линиях». В воскресенье на площадку придут координатор движения «Красивый Петербург» и сотрудник Института дизайна и урбанистики ИТМО Екатерина Ильина и председатель Комиссии по вопросам благоустройства муниципального совета МО Парголово Наталия Крисятецкая. Они объяснят «как устроен город» с точки зрения людей, которые меняют его под себя на уровне активистском и политическом. Нужна регистрация, а вот QR-код не требуется.



На письма писателей взглянут на лекции

27 ноября, 18:00, 12+

Максим Горький и Стефан Цвейг дружили больше десятилетия и обменивались письмами до смерти советского классика в 1936 году. Австриец неизменно отправлял Горькому новые издания своих книг и подписывал: «русскому другу». Исследователь биографии австрийского новелиста Фёдор Константинов пишет о нём книгу. Перед тем как работу выпустить, он прочитает лекцию о дружбе литераторов и вспомнит необычные факты из их переписки. Встреча пройдёт в библиотеке имени Маяковского на набережной Фонтанки. Пускают по регистрации.

Хорроры «препарируют» в Новой Голландии

28 ноября, 16:00, 18+

В Лектории рукотворного острова на воскресенье запланирована встреча с автором журнала «Сеанс» и «Искусство кино» Маратом Шабаевым. Он специалист по хоррорам, так что тема выступления соответствующая. Эксперт проанализирует современные ужастики, объяснит, как меняется жанр и на что обратить внимание, чтобы начать разбираться. Вход на лекцию «Современный хоррор: жив или мертв?» — по регистрации.



Фото: кадр из фильма «Оно-2» Поделиться Поделиться







На экране

Аня Тейлор-Джой перемещается в прошлое

С 25 ноября, 18+

До проката добрался новый фильм автора «Скотта Пилигрима против всех» Эдгара Райта. В «Прошлой ночью в Сохо» героиня Ани Тейлор-Джой, звезды «Хода королевы», засыпает и просыпается в Лондоне 1960-х годов. Получился красивый фильм ужасов: девушка увидит все мрачные стороны десятилетия, от которого она без ума. Со зрителей требуют QR- код.

Финка осваивает российские поезда

С 25 ноября, 16+

На Каннском кинофестивале фильм «Купе номер шесть» уже получил Гран-при. Ленту о девушке, которая отправляется в путешествие на поезде по России, чтобы сбежать от несчастливых отношений, и знакомится в вагоне с шахтёром, снял один из самых успешных финских режиссёров Юхо Куосманен. Его спортивная драма «Улыбающийся человек» была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Главные роли в «Купе номер шесть» исполнили Сейди Хаарла и Юрий Борисов. В кино нужно показывать QR- код.



Автор: SonyPicturesRU

«Утраченные иллюзии» заиграли по-новому

С 25 ноября, 18+

Француз Ксавье Джанноли осовременил «Утраченные иллюзии» по Бальзаку и пригласил сниматься Ксавье Долана, Жерара Депардье, Бенджамина Вуазена. Результат уже оценили критики на Венецианском кинофестивале. В кинотеатрах требуется QR- код.

В «Авроре» — время «Мертвеца»

С 25 ноября, 18+

В «Авроре» показывают отреставрированную версию «Мертвеца» Джима Джармуша. Чёрно-белый мистический вестерн вышел в прокат в 1995 году. На экране появляется молодой Джонни Депп. Музыку для картины написал Нил Янг. Показы на английском с субтитрами. Нужен QR- код.



Фото: кадр из фильма «Мертвец» Поделиться Поделиться





