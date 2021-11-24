Танцы в швейном цеху: спектакль «Труд. Май» поднимет тему труда и осознанного потребления

27 и 28 ноября на территории действующего швейного цеха компании befree (10-я Красноармейская ул., 22, литера А) пройдут премьерные показы спектакля «Труд. Май». В основе постановки Сергея Ларионова — интервью с портными абсолютно разных швейных мастерских: фабрики готового платья масс-маркета, театральных мастерских, специализирующихся на уникальных сценических костюмах, эко-производства.

Драматург Ирина Ефимова переработала собранный материал в документальную пьесу, а композитор (саунд-дизайнер) Антон Яхонтов (aka Patrick K.-H.) написал специально для этого спектакля «Симфонию швейных машин».

«Тема массового и индивидуального труда, ремесла и профессиональных навыков давно заботит меня как художника. Наблюдая за современным обществом перепотребления услуг и товаров, человек стал забывать о том, что всё вещественное в мире сделано кем-то и ничто не появляется само по себе», — рассказывает режиссер.



«Труд. Май» поставлен по законам пластического перформанса, который будет сопровождаться фрагментами видеоинтервью героев пьесы и кадрами, на которых портные шьют творения, созданные фантазией неизвестного дизайнера.



Этой постановкой режиссер, сам являющийся художником, намерен включиться в дискуссию об отношении к человеческому труду, осознанности/неосознанности потребления в модной индустрии неосознанного, документально подтверждая, что за каждой вещью стоит работавший над ней реальный человек.



Танцоры: Анастасия Антонцева, Юлия Вороновская, Марина Ижецкая, Валентина Луценко, Алина Самарина, Татьяна Щербань.



Начало в 19:00.



16+



Наталия Эфендиева

