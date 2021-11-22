На сцене «Балтийского дома» развернется жизнь Душечки

Оленька Семёновна Племянникова была нрава кроткого и отзывчивого. Все вокруг её обожали и называли Душечка. В юном возрасте Оленька вышла замуж за антрепренера Кукина и под его влиянием влюбилась в театр. Затем стала женой управляющего лесным складом Пустовалова — и научилась разбираться в древесине. Следующим её увлечением становится полковой ветеринар Смирнин — и Оленька принимается изучать способы ухода за домашними животными. Однако полк переводят, возлюбленный убывает вместе с ним, а возвращается спустя годы — с женой и сыном.

Режиссер Александра Мамкаева и сценограф Ирина Бируля помещают актеров и зрителей в единое сценическое пространство, давая возможность наблюдать за происходящим с минимального расстояния. Наблюдать же есть за чем: перемены в жизни (Оленькины мужья скоропостижно умирают друг за другом) влекут за собой и внешние изменения — художник по костюмам Мария Седых добавляет в костюм героини определенные детали, характеризующие тот или иной жизненный этап.



Одним из главных смысловых элементов сценографии окажется рама, в которые обычно помещают фотографии. В ней-то и «отпечатаются» на память женские радости и горести.



Кроме известных по рассказу героев, в инсценировке, написанной Виктором Бугаковым, появятся еще несколько новых персонажей. Они тоже свидетели жизни Оленьки Душечки Племянниковой.



В роли Душечки — Анна Щетинина и Виктория Зайцева. Её мужья и возлюбленные: Арсений Воробьев (Кукин), Александр Передков (Пустовалов), Егор Лесников (Смирнин).



Премьерные показы состоятся 27 ноября в 19:00 и 28 ноября в 13:00 и 19:00.

