Театр Музкомедии выпускает мюзикл «Моя прекрасная леди»

За всю историю этой сцены к мюзиклу Фрэнсиса Лоу обращаются всего лишь второй раз. Первая версия была выпущена режиссером Андреем Тутышкиным 57 лет назад и игралась в течение последующих пятнадцати лет, а в главной роли блистала Зоя Виноградова.



В основе знаменитого мюзикла Фрэнсиса Лоу лежит еще более знаменитая пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссер Дитятковский уже работал с этим текстом, но на драматической сцене. В соавторстве с художником-постановщиком Владимиром Фирером (он же придумывал и костюмы) родилась сценографическая концепция «театра в театре»: на авансцене разместят суфлерскую будку и акцентируют линию рампы. Также в спектакле будут использоваться приемы театра теней: в зависимости от конкретного эпизода будут изменяться масштабы отражений, отбрасываемых персонажами.

