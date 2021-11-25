Театр Музкомедии выпускает мюзикл «Моя прекрасная леди»

26, 27 и 28 ноября на сцене Театра музыкальной комедии состоится премьера мюзикла «Моя прекрасная леди» в постановке Григория Дитятковского.
За всю историю этой сцены к мюзиклу Фрэнсиса Лоу обращаются всего лишь второй раз. Первая версия была выпущена режиссером Андреем Тутышкиным 57 лет назад и игралась в течение последующих пятнадцати лет, а в главной роли блистала Зоя Виноградова.
В основе знаменитого мюзикла Фрэнсиса Лоу лежит еще более знаменитая пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссер Дитятковский уже работал с этим текстом, но на драматической сцене. В соавторстве с художником-постановщиком Владимиром Фирером (он же придумывал и костюмы) родилась сценографическая концепция «театра в театре»: на авансцене разместят суфлерскую будку и акцентируют линию рампы. Также в спектакле будут использоваться приемы театра теней: в зависимости от конкретного эпизода будут изменяться масштабы отражений, отбрасываемых персонажами.
Внешний облик героев будет трансформироваться от сцены к сцене, как того требовала мода 50-х годов ХХ столетия: на каждый случай определялся свой костюм, даже если это всего лишь был выход в магазин. Например, у Элизы предусмотрено несколько перемен костюма — от довольно простого платья до роскошного с юбкой солнце-клёш, сшитой из тафты. Будут здесь и аллюзии на искусство ХХ века: на некоторых актеров массовых сцен наденут котелки вроде тех, что носят герои картин Рене Магритта.
Григорий Дитятковский не приближает действие мюзикла к дню сегодняшнему, но, аккуратно обходясь с контекстом либретто, снимает привычные маски с образов Элизы, Хиггинса, Пиккеринга и других персонажей.
В ролях: Вера Свешникова, Владимир Садков, Владимир Ярош, Павел Григорьев, Елена Забродина / Светлана Лугова, Валентина Кособуцкая, Татьяна Васильева / Полина Тихонова, Дарья Пашинская, Роман Вокуев.
Начало в 19:00.
12+
Наталия Эфендиева