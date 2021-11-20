В кино покажут новые «Утраченные иллюзии»

С 25 ноября в прокате — «Утраченные иллюзии», новая и весьма смелая версия классического и эпохального для европейской литературы романа Бальзака. Историю карьеры одного амбициозного литератора режиссер фильма Ксавье Джанноли весьма пестро и шумно оркестровал, превратил в современное зрелище. Позвал в качестве исполнителей ролей весьма неожиданные фигуры — вроде канадского автора Ксавье Долана или заслуженного артиста Чечни Жерара Депардье.



В общем, поклонникам французского кино мимо не пройти: «Иллюзии» обладают всеми характерными особенностями этой богатой кинематографической традиции: пестротой, бойким ритмом и тесными связями с родной культурой.

