Группа ABBA, не выпускавшая студийных альбомов 40 лет, выложила две новых песни. Это «первые ласточки» с новой пластинки Voyage, который выйдет 5 ноября. Релиз композиций, которые называются I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, состоялся 2 сентября. Общая продолжительность треков — 9 минут 10 секунд, они доступны на различных платформах, а на YouTube на одну из них выложен даже клип — составленный, впрочем, из архивных видеофрагментов.