Роман Габриа представит спектакль Holden по роману Сэлинджера

27 и 28 ноября в театре «Суббота» состоится премьера спектакля «Holden» по произведению, ставшему манифестом, гимном молодых американцев и того времени, когда оно было написано, и следующих, — «Над пропастью во ржи» Джона Сэлинджера. Одиссея подростка, который сталкивается с миром взрослым и быстро понимает степень его неискренности и притворства: перемещаясь по Нью-Йорку, герой обнаруживает иные стороны жизни, до сих пор скрытые за глянцевым, ослепляющим фасадом.

«Меньше всего мне хотелось бы, чтобы публика, придя на наш спектакль, ожидала увидеть пересказ сюжета замечательного романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Роман начинается строкой: «Посвящается моей матери». Автор, сочиняя или рассказывая о себе эту историю, посвятил ее матери. В процессе создания спектакля мы думали о своих родителях. Не было цели морализаторствовать и учить подростков жить правильно — это невозможно, так устроен процесс формирования личности — человек в любом случае проходит этот возраст и совершает все те же ошибки, которые совершали его родители. Мы стремились уйти от общих слов и тем, сосредоточиться на личности подростка, поэтому спектакль и назван именем героя. А главное, о чем хотелось, чтобы думали и переживали зрители во время и после спектакля, — о связи ребенка с матерью. О том, как эта связь в разные этапы жизни, в частности в подростковом возрасте (Холдену — 16 лет), ослабевает, почти исчезает, а потом снова возвращается. Это простая мысль, но, мне кажется, очень важная», — рассказал о будущем спектакле режиссер Роман Габриа.

