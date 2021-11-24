Роман Габриа представит спектакль Holden по роману Сэлинджера

27 и 28 ноября в театре «Суббота» состоится премьера спектакля «Holden» по произведению, ставшему манифестом, гимном молодых американцев и того времени, когда оно было написано, и следующих, — «Над пропастью во ржи» Джона Сэлинджера. Одиссея подростка, который сталкивается с миром взрослым и быстро понимает степень его неискренности и притворства: перемещаясь по Нью-Йорку, герой обнаруживает иные стороны жизни, до сих пор скрытые за глянцевым, ослепляющим фасадом.
В спектакле режиссера Романа Габриа главный персонаж раздвоится на Холдена в Нью-Йорке (Софья Андреева) и Холдена в кабинете психоаналитика (Валерия Ледовских). Сама же история будет строиться ретроспективно, а подростковые приключения воссоздадут с помощью фото- и видеопроекций.
«Меньше всего мне хотелось бы, чтобы публика, придя на наш спектакль, ожидала увидеть пересказ сюжета замечательного романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Роман начинается строкой: «Посвящается моей матери». Автор, сочиняя или рассказывая о себе эту историю, посвятил ее матери. В процессе создания спектакля мы думали о своих родителях. Не было цели морализаторствовать и учить подростков жить правильно — это невозможно, так устроен процесс формирования личности — человек в любом случае проходит этот возраст и совершает все те же ошибки, которые совершали его родители. Мы стремились уйти от общих слов и тем, сосредоточиться на личности подростка, поэтому спектакль и назван именем героя. А главное, о чем хотелось, чтобы думали и переживали зрители во время и после спектакля, — о связи ребенка с матерью. О том, как эта связь в разные этапы жизни, в частности в подростковом возрасте (Холдену — 16 лет), ослабевает, почти исчезает, а потом снова возвращается. Это простая мысль, но, мне кажется, очень важная», — рассказал о будущем спектакле режиссер Роман Габриа.
В роли психоаналитика — Владимир Шабельников, в остальных ролях — Анатолий Молотов / Андрей Шаповал, Любовь Градовских, Анастасия Резункова, Александра Маркина, Екатерина Рудакова, Виола Лобань, Антон Капельницкий, Григорий Татаренко, Виктор Кренделев, Никита Памурзин.
Начало в 19:00, 16+
Наталия Эфендиева