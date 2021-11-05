ABBA впервые за 40 лет выпустила новый альбом

Все десять песен были записаны в классическом составе. В их создании участвовали Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Альбом станет последним для группы. По данным Euronews, Андерссон и Ульвеус подтвердили, что больше ABBA не будет записывать новую музыку.
The wait is finally over! At midnight (your local time) ABBA are back with their new album 'Voyage'.#ABBA#ABBAVoyage— ABBA (@ABBA) November 4, 2021
Музыкальные журналисты оценили Voyage довольно хорошо. Rolling Stone написал, что нового альбома стоило ждать, и поставил оценку 4/5. В рецензии Pitchfork отмечается, что у ABBA получилось найти баланс между ностальгией и современностью. Но не все согласились с этим — The Guardian поставил альбому, большая часть которого «окончательно застряла в прошлом», два балла из пяти.
Как писала «Фонтанка», новый альбом был анонсирован в сентябре 2021 года. Музыканты собираются представить песни на концерте в Лондоне весной 2022 года, но выступать участники ABBA будут в виде «аватаров» в сопровождении живой группы.
Are you ready to see your first #ABBAVoyage concert trailer including brand new, never-before-seen footage!? 👀💫— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) November 2, 2021
Check back here at 10am when tickets for our new dates go on sale! pic.twitter.com/pF3jOccqZa
ABBA существовала с 1972 по 1982 год. Группа стала одним из самых известных поп-коллективов в мире — по разным оценкам, было продано свыше 150 млн копий альбомов. В 2017 году ABBA воссоединилась, работа над новыми песнями началась в 2018 году.