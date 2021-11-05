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ABBA впервые за 40 лет выпустила новый альбом

Шведская группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом — Voyage. Об этом сообщается на официальном сайте группы, новые песни которой 5 ноября появились на стриминговых площадках.

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Все десять песен были записаны в классическом составе. В их создании участвовали Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Альбом станет последним для группы. По данным Euronews, Андерссон и Ульвеус подтвердили, что больше ABBA не будет записывать новую музыку.

Музыкальные журналисты оценили Voyage довольно хорошо. Rolling Stone написал, что нового альбома стоило ждать, и поставил оценку 4/5. В рецензии Pitchfork отмечается, что у ABBA получилось найти баланс между ностальгией и современностью. Но не все согласились с этим — The Guardian поставил альбому, большая часть которого «окончательно застряла в прошлом», два балла из пяти.

Как писала «Фонтанка», новый альбом был анонсирован в сентябре 2021 года. Музыканты собираются представить песни на концерте в Лондоне весной 2022 года, но выступать участники ABBA будут в виде «аватаров» в сопровождении живой группы.

ABBA существовала с 1972 по 1982 год. Группа стала одним из самых известных поп-коллективов в мире — по разным оценкам, было продано свыше 150 млн копий альбомов. В 2017 году ABBA воссоединилась, работа над новыми песнями началась в 2018 году.

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Комментарии (4)

Avs7153
Видео не смотрел, но осуждаю...
А заставочка с закатом понравилась.
Пойду посмотрю Eagle to Fly
aprahka
Хорошая для меня новость.Это лучше современного рэпа.
ushkuinik
Уже приценился - альбом на CD 16€, доставка - 29€.
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