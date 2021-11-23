Кинокритик расскажет о новых фильмах ужасов

Старые недобрые фильмы ужасов по-прежнему популярны: недаром большим экраном снова идет «Кошмар на улице Вязов». И недавнее «Оно-2» по Стивену Кингу имело большой успех, хотя это вполне классический фильм ужасов. Ну а критики нахваливают «Ведьму» про семью переселенцев в Америку XVII века и сатирическое «Прочь» о знакомстве черного парня с семьей его белой девушки — там режиссеры явно не злоупотребляют традиционными приемами вроде джампскейра, когда в кадре что-то резко и шокирующе меняется. Новые ужастики предпочитают изводить и мучить зрителя в течение едва ли не всего хронометража, наращивая вот это «быть беде». Можно считать, что постхорроры противопоставляются массовым классическим ужастикам, но та же «Ведьма» заработала в десять раз больше своего бюджета.

