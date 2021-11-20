«Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта выходит в прокат

С 25 ноября в кино — «Прошлой ночью в Сохо». На фильм стоит обратить внимание хотя бы потому, что снял его Эдгар Райт — фигура в современном кино исключительная и величественная. В нулевые он снимал хулиганские комедии с Саймоном Пеггом — «Зомби по имени Шон» и культовых «Типа крутых легавых». Потом переместился в Америку, где создал два суперхита на все времена — самый необычный кинокомикс-мюзикл «Скотт Пилигрим против всех» и совершенно ни на что не похожую гангстерскую ленту «Малыш на драйве». Теперь он возвращается в Британию — и что получится, предсказать нельзя.

