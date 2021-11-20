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«Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта выходит в прокат

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Фото: universalpictures.ru/
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С 25 ноября в кино — «Прошлой ночью в Сохо». На фильм стоит обратить внимание хотя бы потому, что снял его Эдгар Райт — фигура в современном кино исключительная и величественная. В нулевые он снимал хулиганские комедии с Саймоном Пеггом — «Зомби по имени Шон» и культовых «Типа крутых легавых». Потом переместился в Америку, где создал два суперхита на все времена — самый необычный кинокомикс-мюзикл «Скотт Пилигрим против всех» и совершенно ни на что не похожую гангстерскую ленту «Малыш на драйве». Теперь он возвращается в Британию — и что получится, предсказать нельзя.

Согласно синопсису, главная героиня в исполнении Ани Тейлор-Джой (той самой большеглазой звезды сериала «Ход королевы») — наша современница — мистическим образом оказывается в Лондоне шестидесятых, стилем которого она всегда была одержима. Но реальные времена «британского вторжения» оказываются совсем не такими, какими кажутся из современности.

Как обычно у экспериментатора и парадоксалиста Райта сюжет не имеет ровным счетом никакого значения — куда любопытнее, как режиссер его сумеет развернуть и оформить. А это — интрига, и очень даже значительная.

18+

Иван Чувиляев

Фото: universalpictures.ru/

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