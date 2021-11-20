Театр «Суббота» представит «Родькин чердак» по текстам Достоевского и Ницше

25 и 26 ноября в театре «Суббота» состоится премьера спектакля «Родькин чердак». Режиссер Владислав Тутак соединяет «Преступление и наказание» Достоевского с фрагментами из книги Фридриха Ницше «Воля к власти». Таким образом создатели спектакля исследуют, как может возникнуть то безысходное состояние, когда страх парализует личность, контроль над разумом утрачивается и человек становится заложником безумной идеи. Авторы постановки не собираются пересказывать детективный сюжет о старухе-процентщице и ее несчастной сестре, а намерены артикулировать вопросы и темы, которые возникали не только в хрестоматийном романном тексте.
Анализ «наполеоновской» идеи Раскольников проведут средствами современного искусства, сайт-специфик театра и театра фигуративного в соединении с классической актерской техникой русского психологического театра. Соединяя классику с актуальными театральными практиками, команда «Чердака» дает возможность зрителям ощутить себя участником происходящего, а не пассивным наблюдателем.
В ролях заняты: Иван Байкалов, Анастасия Полянская, Владислав Демьяненко, Станислав Демин-Левийман, Артем Лисач, Кристина Якунина.
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева