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Театр «Суббота» представит «Родькин чердак» по текстам Достоевского и Ницше

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Фото: предоставлено театром
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25 и 26 ноября в театре «Суббота» состоится премьера спектакля «Родькин чердак». Режиссер Владислав Тутак соединяет «Преступление и наказание» Достоевского с фрагментами из книги Фридриха Ницше «Воля к власти». Таким образом создатели спектакля исследуют, как может возникнуть то безысходное состояние, когда страх парализует личность, контроль над разумом утрачивается и человек становится заложником безумной идеи. Авторы постановки не собираются пересказывать детективный сюжет о старухе-процентщице и ее несчастной сестре, а намерены артикулировать вопросы и темы, которые возникали не только в хрестоматийном романном тексте.

Анализ «наполеоновской» идеи Раскольников проведут средствами современного искусства, сайт-специфик театра и театра фигуративного в соединении с классической актерской техникой русского психологического театра. Соединяя классику с актуальными театральными практиками, команда «Чердака» дает возможность зрителям ощутить себя участником происходящего, а не пассивным наблюдателем.

В ролях заняты: Иван Байкалов, Анастасия Полянская, Владислав Демьяненко, Станислав Демин-Левийман, Артем Лисач, Кристина Якунина.

Начало в 19:00.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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