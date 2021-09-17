Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на Невском проспекте, 14, где находится УИК 2181, голосуют военные. Фото- и видеосъёмку вести запретили, а перед началом все обнюхала военная собака. Массовое открепление к одному участку — обычная практика для голосования в Петербурге, накануне глава МО Гавань Нелли Вавилина обратила внимание на единодушие 350 полицейских на Васильевском острове.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ковидные реалии изменили привычный формат выборов — с повсеместным угощением пришедших на участок. Однако в Адмиралтейском районе, например, можно подкрепиться.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сообщения о том, что бюджетников массово отправляют голосовать именно в первый день из трех, тоже давно привычный информационный фон. Однако даже те, кто дисциплинированно пришел с утра пораньше за бюллетенем, не всегда могут выполнить волю начальства. Участок на Бутлерова в 8 утра оказался не готов принять горожан, списки там еще только укладывали, рассказал «Фонтанке» читатель. Так что похвастаться перед начальством у него — по крайней мере днем — не получится. На видео слышно, как собравшиеся обсуждают, как их попросили исполнить гражданский долг именно в пятницу.



Читатель «Фонтанки»

С самого утра к урнам потянулись и известные в городе люди. На участке 2265, рядом с Александро-Невской лаврой замечен митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак опустил бюллетени на улице Костюшко. Оценку избирательной кампании в Петербурге дать отказался. Так что можно ознакомиться с оценкой, которую давала «Фонтанка».



Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выборы проходят не только на участках. В «Невской Ратуше» в 8 утра открылся Центр общественного наблюдения — скупая замена ограничению открытого доступа к видеонаблюдению. В ЦОН установлены компьютеры, с которых наблюдатель, кандидат или представитель партии может отслеживать происходящее на конкретном участке в реальном режиме. Посередине — большой медиаэкран, который показывает одновременно видео с 48 участков, каждые 5–30 секунд в случайном порядке участки меняются.



Наблюдатель может подать заявку, чтобы техспециалист «отмотал» ему фрагмент видео с определенного участка — так спорные ситуации можно пересматривать. Оперативно их получится переснять только на телефон — оригинал видео предоставляется уже исключительно по решению суда.



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Можно было бы сказать, что в ЦОН утром в первый день выборов пусто, если бы не более десятка молодых людей — их прислали от организации «Волонтерская рота». Впрочем, как они признались, обучение по наблюдению они не проходили, денег за «просто посидеть за монитором» не получают. Большой интерес к камерам не проявляют — больше смотрят с смартфоны и беседуют друг с другом. Однако после расспросов «Фонтанки» пересказать содержание этих бесед их попросила уже сотрудница Общественной палаты.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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