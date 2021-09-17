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Где-то не успели, а где-то — митрополит. Как в Петербурге началось голосование по выборам

В Петербурге успели проголосовать митрополит и вице-спикер Совета Федерации

С утра 17 сентября в Петербурге открылись участки для голосования за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание. Кое-где дисциплины у избирателей оказалось побольше, чем у администрации.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на Невском проспекте, 14, где находится УИК 2181, голосуют военные. Фото- и видеосъёмку вести запретили, а перед началом все обнюхала военная собака. Массовое открепление к одному участку — обычная практика для голосования в Петербурге, накануне глава МО Гавань Нелли Вавилина обратила внимание на единодушие 350 полицейских на Васильевском острове.

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Ковидные реалии изменили привычный формат выборов — с повсеместным угощением пришедших на участок. Однако в Адмиралтейском районе, например, можно подкрепиться.

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Сообщения о том, что бюджетников массово отправляют голосовать именно в первый день из трех, тоже давно привычный информационный фон. Однако даже те, кто дисциплинированно пришел с утра пораньше за бюллетенем, не всегда могут выполнить волю начальства. Участок на Бутлерова в 8 утра оказался не готов принять горожан, списки там еще только укладывали, рассказал «Фонтанке» читатель. Так что похвастаться перед начальством у него — по крайней мере днем — не получится. На видео слышно, как собравшиеся обсуждают, как их попросили исполнить гражданский долг именно в пятницу.

Читатель «Фонтанки»

С самого утра к урнам потянулись и известные в городе люди. На участке 2265, рядом с Александро-Невской лаврой замечен митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак опустил бюллетени на улице Костюшко. Оценку избирательной кампании в Петербурге дать отказался. Так что можно ознакомиться с оценкой, которую давала «Фонтанка».

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Выборы проходят не только на участках. В «Невской Ратуше» в 8 утра открылся Центр общественного наблюдения — скупая замена ограничению открытого доступа к видеонаблюдению. В ЦОН установлены компьютеры, с которых наблюдатель, кандидат или представитель партии может отслеживать происходящее на конкретном участке в реальном режиме. Посередине — большой медиаэкран, который показывает одновременно видео с 48 участков, каждые 5–30 секунд в случайном порядке участки меняются.

Наблюдатель может подать заявку, чтобы техспециалист «отмотал» ему фрагмент видео с определенного участка — так спорные ситуации можно пересматривать. Оперативно их получится переснять только на телефон — оригинал видео предоставляется уже исключительно по решению суда.

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Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Можно было бы сказать, что в ЦОН утром в первый день выборов пусто, если бы не более десятка молодых людей — их прислали от организации «Волонтерская рота». Впрочем, как они признались, обучение по наблюдению они не проходили, денег за «просто посидеть за монитором» не получают. Большой интерес к камерам не проявляют — больше смотрят с смартфоны и беседуют друг с другом. Однако после расспросов «Фонтанки» пересказать содержание этих бесед их попросила уже сотрудница Общественной палаты.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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— на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге пройдут выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это — первый раз, когда голосование за депутатов проходит в течение трёх дней.

Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25.

В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров.

По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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