Скромно, но с интернетом, мемами и фейками. Чем запомнилась избирательная кампания-2021 года в Петербурге

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Петербурге подошла к концу избирательная кампания. Несмотря на то, что её старт был объявлен в июне, а партии с кандидатами определились в июле, всё лето в Петербурге о выборах почти ничего не напоминало. Тропинку к избирателям кандидаты начали протаптывать лишь в конце августа и сентябре. Большинство — довольно скромно. Кто-то не стал вкладываться из-за ограниченных финансовых ресурсов, кто-то — из-за наличия административной поддержки и отсутствия конкуренции. Впрочем, это не исключение для выборов последних лет. Новацией же этой избирательной кампании стала системная работа политтехнологов и кандидатов в Интернете, впрочем, порой — довольно бездарная.



«Очень интересный эфир»

В середине августа кандидат в Государственную думу от «Единой России» от Приморского района Николай Цед, в бытность главой администрации района не любивший публичность, вышел в эфир в Инстаграме. Это был уже третий его прямой эфир. Он собрал чуть более 600 просмотров. Анонс эфира, как утверждают очевидцы, рекламировали в соцсетях. Цед сразу предупредил, что помогать общаться с аудиторией Интернета ему будет помощница Наталья — он плохо видит мелкий шрифт, которым написаны вопросы пользователей. Судя по записи, Наталья зачитывала не только те комментарии, которые появлялись во время эфира, но и транслировала присланные заранее вопросы. Например, по её словам, пользователи соцсетей интересовало, где Цед научился работать на сварочном аппарате, трудно ли было встать на коньки и когда уже можно будет записаться к нему на приём. «К сожалению, я нахожусь в отпуске по случаю избрания, то есть я баллотируюсь в Государственную думу и не могу пока проводить приемы», — ответил Цед. Под записью прямого эфира оставил комментарий кандидат от партии «Новые люди» Илья Лещёв, баллотирующийся в соседнем округе в Государственную думу и Законодательное собрание по округу номер 5: «Очень интересно, спасибо за эфир».



Вести эфиры в соцсетях кандидатам в Государственную думу рекомендовали в интернет-штабе, созданном на базе Центра управления регионами — организации, возглавляемой экс-сотрудником администрации президента Алексеем Гореславским. В прошлом году она получила 23 млрд рублей на запуск в субъектах РФ офисов, которые должны обеспечивать интернет-взаимодействие жителей и власти. Консультации интернет-штаба получают кандидаты, которых поддержали в Москве. Преимущественно они выдвинуты от «Единой России», однако среди получающих поддержку есть и так называемая оппозиция — идущая в ГосДуму от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и до недавнего времени с ней в компании была ещё и справедливоросс Елена Драпеко. Из-за смены раскладов интернет-штаб в августе Драпеко продвигать перестал.

Помимо прямых эфиров кандидатам рекомендовали проводить мероприятия с популярными пользователями соцсетей. Как говорит собеседник «Фонтанки», кандидатам предложили несколько уже работающих с властями блогеров с большим количеством подписчиков. «Фонтанка» отыскала одного из таких: Радмир Озодов с 30 тысячами подписчиков в инстаграм и 3 млн в тик-токе за последний месяц успел встретиться с кандидатами в Государственную думу от «Единой России» Евгением Марченко, Виталием Милоновым и Михаилом Романовым на страницах в Инстаграм и погулять по центру Петербурга с кандидатом от «Единой России» в Законодательное собрание Александром Ржаненковым. Последний ролик, к слову, пока миллионных просмотров не собрал — за четыре часа его лайкнули 11 человек.



Помимо обучения кандидатов вести прямые эфиры интернет-штаб проводил опросы избирателей, результаты представляли на заседаниях в партии «Единой России». Собеседник «Фонтанки» рассказывает, что по итогам этих замеров будущих народных избранников критиковал секретарь Андрей Турчак, обычно присутствующий на этих совещаниях.

За мигрантов и евреев

В середине августа избирательная кампания Петербурга перетекла в судебную стадию: кандидаты подавали друг против друга иски о снятии, козыряя знаниями об имуществе конкурентов. По итогам этих баталий сняли в итоге только одного человека — Ксению Михайлову, баллотирующуюся от партии «Яблоко» в Петроградском районе в Законодательное собрание. Иск подал кандидат от КПРФ, который посчитал, что Михайлова неправильно подала документы в избирательную комиссию. Впрочем, на этом попытки насолить конкурентам не закончились. Интернет-пользователи в середине августа заметили в Инстаграме и «ВКонтакте» странную рекламу. На одной из них кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, идущая в Государственную думу на юге Петербурга (по этому же округу нацеливаются в Думу от «Родины» Татьяна Буланова и единоросс Александр Тетердинко), предлагала помочь жителям решить их проблемы «вместе с дядей Сергеем Мироновым». Рекламу поста «фейковой» Тихоновой заблокировали. А вскоре появилась ещё одна: в ней уже «кандидат» предлагала поддержать мигрантов из Средней Азии. «Уже неделю она висит в Инстаграм. Обращения пока тщетны», — пожаловались помощницы Тихоновой.



Аналогичный фейк в последние дни кампании запустили и со ставшим уже знаменитым на всю Россию из-за наличия двойников кандидатом в ЗакС и в Государственную Думу Борисом Вишневским. Интернет-двойник предложил поддержать евреев и отменить для них налоги. «Фальшивка, на мой взгляд, вполне тянет на разжигание антисемитизма. Коллеги по «Яблоку» направили жалобы уполномоченному по правам человека и в прокуратуру. Если увидите фальшивку — отнеситесь с отвращением»,- написал сам Вишневский в своём телеграм-канале. Реклама и аккаунт на момент публикации были уже удалены.

Аналогичные фейки против оппозиционных кандидатов в соцсетях запускали и во время выборов губернатора Петербурга в 2019 году. Поэтому само по себе явление — не новинка, другое дело, что для выборов депутатов, где важен голос избирателя в конкретном избирательном округе, такой метод борьбы применён впервые.

Как в былые времена

Помимо агитации в интернете кандидаты не гнушались и традиционными методами. Так, например, в начале сентября в здании приёмной кандидата от «Единой России» в 16-м округе Виталия Фатеичева выдавали продуктовые наборы, свидетелем этому стали его конкуренты, которые пожаловались на такой формат общения с избирателями. Получить йогурты и другую молочную продукцию могли только зарегистрированные в округе жители, якобы некоторым из них пришло сообщение об этом в соцсетях. Сам Фатеичев, впрочем, предпочёл откреститься от этой акции, сообщив журналистам, что наборы раздавал благотворительный фонд «Русь», расположенный по соседству с его приёмной. Пищей духовной накормил своих избирателей единоросс Игорь Высоцкий, избирающийся в Законодательное собрание от Невского района: за неделю до выборов в БКЗ «Октябрьский» прошёл концерт Олега Газманова, певец не забыл поблагодарить политика.



Музыкой снабжал избирателей не только единоросс, кандидат от «Справедливой России» в 217 округе в Государственную думу Руслан Гайсин решил сам давать концерты: переделанные под политический контекст песни Цоя он исполнял минимум пять раз на импровизированной сцене в Колпино и Купчино. Судя по видео, которые опубликованы в соцсетях, толпы фанатов выступления не собрали.

Ходили кандидаты и как в старые добрые времена в народ. Так, собеседники «Фонтанки» утверждают, что кандидат в Государственную думу Михаил Романов попытался пообщаться с молодежью в саду Сан-Галли в центре города. Обе стороны быстро потеряли интерес к друг другу: подростки — когда увидели кандидата, одетого слишком представительно, Романов — когда понял, что перед ним несовершеннолетние, живущие в других районах. А общение с избирателями желающего остаться в Государственной думе Виталия Милонова закончилось скандалом. Обходя округ, он встретил кандидата в муниципальные депутаты в «Автово» Ивана Злобина, который рекомендовал не голосовать против «жуликов и воров». Между ними началась перепалка, Милонов назвал юного политика представителем нетрадиционной ориентации, а его матери, присутствовавшей на встреч, поставил в упрёк, что она не похожа на православную, потому что плохо воспитала сына. По мнению самого Милонова, встречу пытались сорвать пьяные провокаторы, но сделать им это не удалось.



За несколько дней до выборов началась и также традиционная телефонная агитация. Нарушение в обзвоне избирателей увидел кандидат в Государственную думу от «Яблока» по округу №213 Николай Громов. Он подал жалобу в Центризбирком на использование административного ресурса кандидатом от «Единой России» Евгением Марченко, чьи агитаторы звонили жителям Выборгского района с телефонного номера, закреплённого за муниципалитетом Сергиевское.

Скромновато

Агитационная кампания в Петербурге была скромнее, чем в предыдущий предвыборный цикл пять лет назад. По количеству партийных агитационных материалов, зарегистрированных в горизбиркоме на начало сентября по выборам в Законодательное собрание, как это ни странно, лидировала «Справедливая Россия» — в основном партийцы вложились в печатную продукцию. На втором месте по количеству агиток оказалась партия «Родина», чей партийный список не зарегистрировали после проверки подписей. А вот прошедшая этот рубеж Российская партия свободы и справедливости, которую ведёт в Законодательное собрание бывший единоросс Андрей Анохин, к началу сентября напечатала всего 4 тысячи листовок, арендовала один баннер и выпустила три видеоролика.

Само по себе количество агитационных материалов, как следует из данных горизбиркома, по крайней мере на конец июля было почти в два раза меньше, чем в аналогичный период 5 лет назад. Собеседники «Фонтанки» в партиях объясняют это финансовым вопросом. «Даже у «Единой России» денег в эту кампанию сильно меньше, потому что спонсоры, которые были до этого, были организованы спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым, а сейчас его отправляют в Государственную думу. Если раньше партия с его подачи давала денег кандидатам по округам, то теперь они либо ищут другие источники финансирования, либо у них нет денег»,-рассказал политтехнолог, работающий в партией власти на этих выборах. Ещё один собеседник из числа политтехнологов заметил, что выборы всё больше переходят в плоскость борьбы за административную поддержку, а для этого агитация не нужна или же она, если есть эта поддержка, достаётся бесплатно — чтобы выступить с речью на открытии памятника или на предприятии денег не нужно.

Судя по данным, которые публикуют кандидаты, их траты на выборы действительно поскуднели. Например, победившая в центре города депутат Мария Щербакова в 2016 году потратила на предвыборную кампанию 1,5 млн рублей (900 тысяч — на агитацию), согласно итоговым отчётам, за две недели до выборов на её счетах был 1 млн рублей. У нынешнего кандидата от «Единой России» Александра Ржаненкова (он несколько раз заявлял, что не хочет идти на выборы) на счетах в начале сентября было 500 тысяч (300 тысяч он потратил на печать газет). Самая большие траты в его округе — у Марины Мацапулиной, её не допустили на выборы, но на сбор подписей и агитационную кампанию она потратила 1,5 млн рублей. Показательна ситуация и в 17-м округе в Кировском районе. В прошлый выборный цикл избравшийся от этой территории единоросс Денис Четырбок потратил за всю кампанию 880 тысяч рублей. К концу этой кампании он израсходовал всего 300 тысяч. Почти в шесть раз больше на счетах у его оппонентки экс-судьи Уставного суда, кандидата от партии «Новые люди» Ольги Герасиной.

К слову, самые большие траты, судя по официальным отчётам, именно у кандидатов от «Новых людей». Например, кандидаты в Законодательное собрание по Пушкинскому и Красногвардейскому району Дмитрий Павлов и Дмитрий Панов потратил на агитацию почти по 6 млн рублей. При этом Панов за две с половиной недели до дня голосования снял свою кандидатуру с выборов по округу, сохранив при этом место в партийном списке. Как писала «Фонтанка», это было сделано в рамках договорённостей «Единой России» и чиновников Смольного, которых представители партии власти обвиняли в чрезмерной поддержке своих оппонентов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»