Кандидатский гамбит. Смольный уступает, но выигрывает

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







За две с половиной недели до дня голосования с выборной гонки в Петербурге с разницей в несколько часов снялись два кандидата в депутаты Законодательного собрания — это представители «Справедливой России» и «Новых людей» в Приморском и Красногвардейском районах. Им прогнозировали победу в округах. И хоть сами кандидаты объяснили иначе свой жест отступления, собеседники «Фонтанки» считают, что причиной стало противостояние элит — борьба между «Единой Россией» под руководством Вячеслава Макарова и внутриполитического блока Смольного, курируемого вице-губернатором Александром Бельским.



Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов, сделавший в 1990-х карьеру в таможенных органах, шёл на выборы в 13-м округе в Приморском районе. Там его выдвинула «Справедливая Россия». В деятельности партии он ранее участия не принимал, сами партийцы не скрывали, что кандидатуру Шамахова им навязали. В беседе с «Фонтанкой» ранее кандидат подтверждал, что его выдвижение «одобрил Александр Беглов», губернатор Петербурга.

На линейке 1 сентября, проходившей в стенах Петропавловской крепости, Шамахов выступил перед студентами Северо-Западной академии госслужбы. Слегка запинаясь от волнения, он произнёс: «Для того, чтобы найти адекватное применение своему опыту, я подал заявление на выборы в Законодательное собрание. С вашей помощью активно погрузился в деятельность. На протяжении всего лета ко мне обращались преподаватели, студенты, выпускники, с тем чтобы я не уходил на другую работу и участвовал в развитии института. Студенческий совет вчера обратился ко мне с аналогичной просьбой. Наш ректор Владимир Мау сделал предложение, которое позволит в дальнейшем в рамках действующего законодательства выполнять задачи по руководству институтом. Ночью я принял решение: я выхожу из предвыборной гонки и остаюсь с вами, чтобы вместе работать над развитием института до 2030 года».



Владимиру Шамахову 69 лет. Стать депутатом он хотел, чтобы не уходить на пенсию. «Мне вот в январе следующего года исполняется как раз эта дата. Поэтому я по-любому не смогу возглавлять мое любимое учебное заведение — Северо-Западное управление РАНХиГС. Естественно, встал вопрос: куда дальше? Идти на пенсию, выращивать огурцы — это рановато еще. Сил, возможностей хватает, здоровье есть, но самое главное — есть опыт, опыт многообразный. Есть желание поработать на Петербург, на любимый Приморский район, помочь гражданам, помочь избирателям. Совершенно искреннее мое желание», — говорил Шамахов журналистам на пресс-конференции ещё в середине августа. Почему в руководстве РАНХиГС нашли должность для Шамахова именно сейчас, за две-три недели до выборов, а не раньше, объяснить его коллеги в вузе не смогли. А написавшие в редакцию «Фонтанки» студенты рассказали, что обращение студенческого совета с просьбой к Шамахову не уходить в депутаты, а остаться в академии их написать попросили.

«Тут нет другого варианта: это было для чего-то нужно в рамках общего размена и договоренностей», — предполагает собеседник в «Справедливой России». По его словам, не только для партии уход Шамахова стал сюрпризом, но и для кандидатов 13-го округа. В округе не шло ожесточенной борьбы за место среди оппозиционных кандидатов, поэтому после снятия с выборов Шамахова большие шансы продолжить карьеру депутата появились у кандидата от «Единой России» Андрея Горшечникова.



Ближе к вечеру 1 сентября выйти из предвыборной гонки решил ещё один кандидат. Председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Он объявил о том, что намерен сняться с выборов в Законодательное собрание в 8-м округе в Красногвардейском районе, потому что хочет больше времени уделять избирательной кампании по списку партии. «Я принял непростое, но важное и необходимое решение увеличить масштаб моей работы, представлять интересы не только жителей района, а города в целом. Это возможно, так как я вхожу в городскую тройку партии «Новые люди». Сегодня я снимаю свою кандидатуру с округа №8, чтобы сконцентрировать все силы на городской кампании партии», — заявил он.

Панов идёт на выборы в списке «Новых людей» третьим номером. Первые два занимают бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина и Дмитрий Павлов, муниципальный депутат в Пушкине, основатель компании, занимающейся строительством жилой и коммерческой недвижимости, «Колвэй». Коллеги Панова по списку уже не раз становились объектами критики со стороны «Единой России». Так, спикер петербургского парламента, секретарь региональной партии власти Вячеслав Макаров заявлял журналистам, что и Павлову, и Герасиной помогали собирать подписи для регистрации кандидатами чиновники, а также что автографы избирателей в их поддержку были нарисованы.



«Про гибридную войну и оранжевые революции … когда закрываются глаза [на нарушения], это неправильно, потому что Петербург — город умных людей. Нельзя к одним кандидатам подходить с одних позиций, а к другим — с других. Выборы должны объединять народ», — также говорил Макаров, намекая на то, что кандидатам от «Новых людей» излишне симпатизируют в Смольном.

По словам двух собеседников «Фонтанки», после того как в очередной раз разлад петербургской «Единой России» и петербургской администрации стал заметен публично, в город приехали чиновники из Москвы. «Это было после того, как депутаты попытались уволить члена избирательной комиссии, которая проголосовала за регистрацию Герасиной из «Новых людей». Увольнение было явно незаконным, и все это знали. Потом его отменил суд. Решение её отстранить было явно только ради какого-то показательного действия. Только вот что оно показало и зачем? Тогда управляющие выборными процессами в Москве приехали успокаивать эту истерику. Был долгий разговор», — утверждает один из источников.



По словам другого собеседника, близкого к Смольному, конфликт решили замять, и снятие кандидатов, которых поддерживала городская администрация, должно стать жестом доброй воли. «Другое дело, что это не те самые кандидаты, по которым шла наиболее ожесточенная битва, поэтому можно считать произошедшее гамбитом — пожертвовать малым ради стратегической победы».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

