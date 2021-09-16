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350 полицейских в одном порыве. На Васильевском острове пожаловались на самый «укрепленный» избирательный участок

В Петербурге 350 полицейских прикрепились к одному избирательному участку

Глава МО Гавань Нелли Вавилина пожаловалась в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на удивительную аномалию: к одному из избирательных участков на Васильевском острове прикрепились 350 полицейских.

Как сообщила Вавилина 16 сентября, уникально защищенным от криминала оказался участок № 128 на 16 линии В.О. Опасения ее связаны с целесообразностью такого прикрепления и возможной нехваткой бюллетеней.

Кроме того, она указала, что, по ее данным, в школы и детсады района поступило устное распоряжение обязать сотрудников проголосовать именно 17 сентября и отчитаться перед начальством с помощью селфи.

Голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Как найти свой участок и узнать своих кандидатов — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Brevnault
Началось...
spb7771250
Я вот думаю. Они все такие послушные и прогибающиеся как угодно ради столь ранней халявной пенсии и льгот? И каково морально потом с этим жить-доживать? Самообманом про полезное и нужное делал?
shushu
"Скованные одной цепью..."
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