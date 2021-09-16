350 полицейских в одном порыве. На Васильевском острове пожаловались на самый «укрепленный» избирательный участок

Как сообщила Вавилина 16 сентября, уникально защищенным от криминала оказался участок № 128 на 16 линии В.О. Опасения ее связаны с целесообразностью такого прикрепления и возможной нехваткой бюллетеней.

Кроме того, она указала, что, по ее данным, в школы и детсады района поступило устное распоряжение обязать сотрудников проголосовать именно 17 сентября и отчитаться перед начальством с помощью селфи.



Голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Как найти свой участок и узнать своих кандидатов — читайте в материале «Фонтанки».

