Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







В Петербурге, как и по всей России, 17 сентября стартуют выборы, которые продлятся три дня. Кроме нового созыва Госдумы, гражданам предстоит выбрать региональных депутатов. «Фонтанка» объясняет, где можно узнать про свой избирательный участок и ознакомиться со списком кандидатов.

Наиболее удобный инструмент — это сервис Центральной избирательной комиссии (ссылка на него). Там можно найти и свой номер избирательного участка по адресу, и место нахождения участка по его номеру, а также состав участковой избирательной комиссии и кандидатов.



Для этого в поисковую строку необходимо вбить свой адрес по прописке.



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На этой странице указан точный адрес и участковой комиссии, и помещения для голосования. С помощью кнопки «состав избирательной комиссии» можно даже узнать данные обо всех членах УИК, а также об их должностях и субъектах выдвижения.



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Ниже расположены кнопки, кликнув на которые, пользователь видит всех выдвинувшихся по своему округу кандидатов в Госдуму и (на примере Петербурга) в Заксобрание города, в том числе и тех, кому было отказано в регистрации, либо утративших статус кандидата. Для этого необходимо нажать на вкладку «Информирование о кандидатах».



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Во вкладке «Информирование об избирательных объединениях» пользователь найдет данные о партиях, которые выдвинулись на выборы по единому избирательному округу.



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Второй способ — с помощью портала «Госуслуги».

Пользователю необходимо зайти в личный кабинет и вкладку «Мои выборы». Там точно так же можно найти информацию как о выдвинутых партиях, так и о конкретных кандидатах, чьи фамилии избиратель увидит в выданном бюллетене.



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Кроме того, через «Госуслуги» можно подать заявление о голосовании на дому, однако сделать это можно до 24:00 14 сентября. Сервис предложит указать причину, по которой избиратель не может прийти на участок лично: состояние здоровья, инвалидность, уход за лицом, в этом нуждающемся, иное. В последнем случае сервис предложил самостоятельно изложить причину.



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В Петербурге номер и адрес участка горожане могут посмотреть, используя местную региональную геоинформационную систему (РГИС). Карта удобна еще и тем, что на ней можно посмотреть границы любого избирательного участка, границы территориального избиркома (вышестоящего по отношению к УИК).



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Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

