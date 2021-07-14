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Доступ к видеотрансляции с избирательных участков получат партии, кандидаты и комиссии

На трехдневных выборах осенью будет применяться круглосуточное видеонаблюдение. Доступ к онлайн-трансляции происходящего на участках получат определенные участники избирательного процесса. Об этом на заседании Центризбиркома 14 июля сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Камеры начнут функционировать на участках с 17 сентября и завершат свою работу на территориальных избиркомах — когда комиссия составит протокол и проведет итоговое заседание, а на участках для голосования — когда данные об итогах голосования появятся в системе ГАС «Выборы».

Онлайн-трансляция будет вестись более чем на 50 тысячах объектов наблюдения по всей стране (в России примерно 97 тысяч участковых комиссий). Доступ к трансляции будет осуществляться на служебном портале.

«Доступ к служебному порталу имеет Центральная избирательная комиссия — по всей стране. Избирательная комиссия субъекта РФ — естественно, в рамках своего субъекта, ТИК — в рамках той территории, на которой работает территориальная избирательная комиссия, ну и участковая комиссия — по тому процессу, который происходит на участке для голосования», — рассказал Булаев.

Кандидат сможет получить доступ по тому округу, где баллотируется, политическая партия — в рамках всей страны. Новшество этих выборов — центры наблюдения, которые будут созданы во всех 85 субъектах РФ, и также 86 центров — на федеральной территории «Сириус». «В центрах наблюдения могут принять участие представители всех партий, желающие смотреть в режиме онлайн, анализировать все, что происходит, и принимать решения по тем нарушениям, которые, возможно, будут», — сказал зампред ЦИК.

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Между тем во время презентации ничего не было сказано о том, получат ли рядовые граждане, а также СМИ доступ к просмотру происходящего на участках с камер в режиме реального времени. «Фонтанка» направила запрос в ЦИК с просьбой прокомментировать этот момент.

Записи будут храниться в течение трех месяцев на серверах «Ростелекома», а ЦИК гарантирует возможность доступа к ним в течение года после выборов и их сохранность. Однако если политическая партия получает доступ к любой видеозаписи с территориальных и участковых избиркомов, то кандидат — уже с ТИК и УИК «своего» округа. А «иной участник избирательного процесса» — только к видеозаписям участков, в помещениях которых он лично присутствовал в день голосования.

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Комментарии (3)

265947515
Да при таких раскладах камеры можно вообще не включать, один хрен просмотреть их будет невозможно. Я бы вообще, при запросе посмотреть, сразу же шил бы экстремизм. Посадить не посадят а вот у других отпадет желание запрашивать.
Malyshev73
у них чекист на телефонном узле сидит) с дежурным Ростелекома и отключает когда нужно
BobCat2
Как прекрасно придумано - вроде как и трансляция ведется, только фиг ты её посмотришь. Кандидаты все свои, а региональные комиссии и ЦИК явно сор из избы выносить не будут. Потом записи объявят просмотренными и удалят, чтобы кто-то по запросу их не истребовал.
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