На трехдневных выборах осенью будет применяться круглосуточное видеонаблюдение. Доступ к онлайн-трансляции происходящего на участках получат определенные участники избирательного процесса. Об этом на заседании Центризбиркома 14 июля сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Камеры начнут функционировать на участках с 17 сентября и завершат свою работу на территориальных избиркомах — когда комиссия составит протокол и проведет итоговое заседание, а на участках для голосования — когда данные об итогах голосования появятся в системе ГАС «Выборы».



Онлайн-трансляция будет вестись более чем на 50 тысячах объектов наблюдения по всей стране (в России примерно 97 тысяч участковых комиссий). Доступ к трансляции будет осуществляться на служебном портале.

«Доступ к служебному порталу имеет Центральная избирательная комиссия — по всей стране. Избирательная комиссия субъекта РФ — естественно, в рамках своего субъекта, ТИК — в рамках той территории, на которой работает территориальная избирательная комиссия, ну и участковая комиссия — по тому процессу, который происходит на участке для голосования», — рассказал Булаев.

Кандидат сможет получить доступ по тому округу, где баллотируется, политическая партия — в рамках всей страны. Новшество этих выборов — центры наблюдения, которые будут созданы во всех 85 субъектах РФ, и также 86 центров — на федеральной территории «Сириус». «В центрах наблюдения могут принять участие представители всех партий, желающие смотреть в режиме онлайн, анализировать все, что происходит, и принимать решения по тем нарушениям, которые, возможно, будут», — сказал зампред ЦИК.



Фото: скриншот трансляции заседания ЦИК Фото: скриншот трансляции заседания ЦИК Фото: скриншот трансляции заседания ЦИК Поделиться Поделиться





