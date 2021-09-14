Российских художников научат делать NFT в Петербурге

Осенью 2021 года в Петербурге запустят интернет-площадку для продажи NFT-искусства. Она будет помогать российским художникам выйти на мировой рынок блокчейна. Об этом «Фонтанке» рассказал куратор проекта — руководитель отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Еще в конце лета петербургская школа Masters анонсировала создание многофункционального портала «с виртуальной галереей с временными и постоянным экспозициями, с новостями о цифровом искусстве, NFT и видеоарте, а также площадку по продаже NFT-искусства». Школа объявила открытый конкурс, на котором выберут художников, чьи работы первыми представят на новом портале. Основное внимание в проекте будут уделять отечественному цифровому искусству.

«Идея в том, что эта площадка будет заниматься прежде всего искусством российским и будет рассчитана на кураторский отбор искусства», — рассказал Дмитрий Озерков, которого пригласили курировать новый проект, — «Да, в мире уже много NFT-площадок, но большинство из них отношения к искусству не имеют. Наш портал станет центром разговора про NFT, агрегатором новостей, а главное — будет помогать российским художникам переводить работы в NFT и выходить на рынок».

Как уже писала «Фонтанка», сегодня многие площадки по продаже NFT-арта столкнулись с обилием некачественного цифрового искусства. Поэтому маркетплейсы часто берут на себя функцию отбора работ, представленных на рынке NFT. Так, на крупнейший мировой маркетплейс Foundation можно попасть только по приглашению от зарекомендовавших себя художников. На интернет-платформе Snark.art каждый лот проходит тщательный кураторский отбор: от момента попадания на платформу до его продажи. А на площадке Rarible может выложить свою работу любой, главное — оплатить комиссию (30–100 долларов).

